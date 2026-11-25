Los feriados de diciembre 2026 tendrán un tratamiento diferente en los recibos de sueldo. El lunes 7 será día no laborable, mientras que el martes 8 y el viernes 25 serán feriados nacionales. Qué establece la Ley de Contrato de Trabajo para cada jornada.
Los feriados de diciembre 2026 modificarán la actividad habitual de numerosas empresas y comercios en Argentina. El calendario contempla un día no laborable con fines turísticos y dos feriados nacionales inamovibles, con diferentes condiciones de descanso y remuneración para los trabajadores del sector privado.
El lunes 7 de diciembre será día no laborable con fines turísticos, mientras que el martes 8 se conmemorará el Día de la Inmaculada Concepción de María. El último feriado nacional del año tendrá lugar el viernes 25, por Navidad.
La distinción entre estas fechas resulta importante al momento de liquidar los salarios, debido a que la Ley de Contrato de Trabajo establece diferentes obligaciones para los empleadores y derechos para los trabajadores.
Cómo se paga el lunes 7 de diciembre
El lunes 7 de diciembre fue establecido como día no laborable con fines turísticos mediante la Resolución 164/2025. La medida permitirá conformar un fin de semana largo de cuatro días para quienes tengan descanso durante esa jornada.
Según el artículo 167 de la Ley de Contrato de Trabajo, en los días no laborables la prestación de servicios es optativa para el empleador. Por lo tanto, cada empresa podrá decidir si mantiene sus actividades habituales o concede el descanso a su personal, con las excepciones previstas por la normativa.
En materia salarial, se aplicarán las siguientes condiciones:
Si el empleado trabaja: cobrará su remuneración habitual, sin el recargo correspondiente a los feriados nacionales.
Si el empleador dispone el descanso: deberá abonar igualmente el salario correspondiente a esa jornada.
Cómo se pagan los feriados del 8 y el 25 de diciembre
El martes 8 y el viernes 25 de diciembre serán feriados nacionales inamovibles. Ambas fechas tendrán un tratamiento diferente al establecido para el día no laborable con fines turísticos.
El artículo 166 de la Ley de Contrato de Trabajo determina que los empleados que no presten servicios durante un feriado conservarán el derecho a percibir la remuneración correspondiente, siempre que cumplan las condiciones legales.
En caso de trabajar, deberán recibir el salario habitual de esa jornada más una cantidad igual. Es decir, corresponderá una remuneración doble por el feriado trabajado, conforme a los criterios de liquidación establecidos por la normativa.
Qué trabajadores tienen derecho a cobrar el feriado
El artículo 168 de la legislación laboral establece determinadas condiciones para acceder al pago del feriado cuando no se prestan servicios.
La normativa contempla que el empleado deberá haber trabajado para el mismo empleador durante 48 horas o seis jornadas dentro de los diez días hábiles anteriores a la fecha.
También reconoce ese derecho cuando el trabajador haya prestado servicios durante la víspera hábil del feriado y continúe desempeñando sus tareas en cualquiera de los cinco días hábiles posteriores. Estas disposiciones resultan relevantes para quienes ingresaron recientemente a una empresa o registraron interrupciones en su actividad.
Cómo se calcula el pago de un feriado trabajado
La liquidación dependerá de la modalidad de contratación y de los conceptos que integren la remuneración de cada empleado. La legislación establece criterios para los trabajadores mensualizados, quienes cobran por día o por hora y aquellos que perciben ingresos variables.
En el caso de los mensualizados, para determinar el valor correspondiente al feriado se divide la remuneración mensual por 25. Ese importe se incorpora a la liquidación salarial según corresponda.
Por ejemplo, para un trabajador con una remuneración mensual computable de $1.000.000, el valor del feriado calculado sobre esa base será de $40.000.