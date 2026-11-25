El INDEC informó que el consumo registró una evolución dispar durante septiembre. Las ventas en mayoristas aumentaron un 1% interanual y en shoppings un 0,3%, mientras que los supermercados sufrieron una nueva caída del 3%. Los tres segmentos acumularon bajas en 2026.
El consumo registró un comportamiento dispar durante septiembre de 2026, con una recuperación interanual de las ventas en autoservicios mayoristas y centros de compras, mientras que los supermercados profundizaron su tendencia negativa, según los informes difundidos por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).
Las ventas a precios constantes aumentaron un 1% interanual en los mayoristas y un 0,3% en los shoppings. En contrapartida, los supermercados registraron una contracción del 3% respecto del mismo mes del año anterior.
Pese a la recuperación interanual de dos de los segmentos analizados, los tres rubros presentaron retrocesos en la comparación mensual y mantuvieron resultados negativos en el acumulado de los primeros nueve meses de 2026.
El consumo en supermercados acumuló nueve meses de caída
Las ventas en supermercados disminuyeron un 3% interanual durante septiembre y acumularon una contracción del 2,9% entre enero y septiembre. De esta manera, el sector registró su novena caída consecutiva en la comparación con el mismo mes del año anterior.
La última variación interanual positiva se había registrado en diciembre de 2025, cuando las ventas aumentaron un 0,5%. En septiembre, además, el indicador desestacionalizado retrocedió un 0,9% respecto de agosto, mientras que la serie tendencia-ciclo disminuyó un 0,4%.
En cuanto a la facturación a precios corrientes, el incremento interanual alcanzó el 25%, mientras que las ventas promedio por metro cuadrado se ubicaron en $738.964.
Los productos con mayores aumentos y los medios de pago
Dentro de los grupos de artículos comercializados en supermercados, los mayores incrementos interanuales de facturación a precios corrientes correspondieron a los siguientes rubros:
- Carnes: 37,3%.
- Verdulería y frutería: 33,2%.
- Indumentaria, calzado y textiles para el hogar: 28,6%.
- Otros artículos: 27,6%.
Respecto de los medios de pago, las tarjetas de crédito concentraron el 40,7% de las ventas totales, seguidas por las tarjetas de débito, con el 24,2%. El efectivo y los restantes medios de pago representaron un 17,6% cada uno.
Por otra parte, el ticket promedio alcanzó los $38.059 por compra, lo que representó un incremento nominal del 26,4% respecto de septiembre de 2025.
Los mayoristas interrumpieron siete meses consecutivos de caída
Las ventas en autoservicios mayoristas aumentaron un 1% interanual durante septiembre y pusieron fin a siete meses consecutivos de retrocesos. Se trató de la segunda variación positiva de 2026, después del incremento del 1,3% registrado en enero.
Sin embargo, el balance de los primeros nueve meses del año continuó en terreno negativo, con una contracción acumulada del 2,5%. En la comparación mensual, las ventas disminuyeron un 0,5%, mientras que la serie tendencia-ciclo retrocedió un 0,2%.
La facturación a precios corrientes aumentó un 29,2% interanual y las ventas promedio por metro cuadrado alcanzaron los $398.798. Los rubros con mayores incrementos nominales fueron verdulería y frutería (45,4%), carnes (41,2%), almacén (39,1%) y lácteos (35,4%).
Las transferencias y los pagos con QR ganaron protagonismo
A diferencia de los supermercados, en los autoservicios mayoristas predominaron los medios de pago alternativos a los tradicionales, entre los que se encuentran las transferencias bancarias y los pagos mediante códigos QR.
Estos mecanismos concentraron el 33,6% de las ventas totales, seguidos por las tarjetas de crédito (25,5%), el efectivo (25,1%) y las tarjetas de débito (15,8%).
En tanto, el ticket promedio de compra en los establecimientos mayoristas alcanzó los $48.405, con un incremento nominal interanual del 33,1%.
Las ventas en shoppings también mostraron una recuperación
Los centros de compras registraron un aumento interanual del 0,3% durante septiembre. No obstante, el acumulado de los primeros nueve meses de 2026 mostró una caída del 1,1%.
Respecto de agosto, las ventas disminuyeron un 0,8%, mientras que el índice de la serie tendencia-ciclo permaneció estable. La facturación a precios corrientes aumentó un 19,3% interanual y las ventas promedio por metro cuadrado alcanzaron los $558.364.
En la comparación regional, la Patagonia registró el mayor incremento nominal interanual de facturación, seguida por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la región de Cuyo.
- Ciudad Autónoma de Buenos Aires: $178.920 millones (+26% interanual).
- Región Cuyo: $47.567 millones (+23,9% interanual).
- Región Norte: $29.684 millones (+16,2% interanual).
- Gran Buenos Aires: $182.837 millones (+15,5% interanual).
- Región Pampeana: $118.925 millones (+13,4% interanual).
Cómo evolucionó el consumo durante 2026
Los indicadores difundidos por el organismo estadístico reflejaron que, pese al repunte interanual de mayoristas y shoppings, el consumo todavía no logró revertir las pérdidas acumuladas durante 2026.
Los supermercados presentaron la mayor contracción en el balance de los primeros nueve meses, seguidos por los autoservicios mayoristas y los centros de compras, publicó NA.
Asimismo, las caídas mensuales registradas en septiembre evidenciaron que la recuperación interanual de algunos segmentos todavía no se tradujo en una mejora generalizada de las ventas.