El presidente del PJ Paraná, Jorge “Kinoto” Vázquez, presentó una solicitud ante las autoridades provinciales para que se fijen fechas de elecciones internas. Reclamó garantizar la participación de los afiliados y la representación de las minorías.
El presidente del PJ Paraná, Jorge “Kinoto” Vázquez, presentó ante el Consejo Provincial del Partido Justicialista una solicitud para que se establezca un calendario de elecciones internas destinado a definir las candidaturas para 2027.
El planteo contó con el acompañamiento de varios consejos departamentales y presidentes de unidades básicas de Entre Ríos.
La iniciativa surgió ante la proximidad del calendario electoral, la posibilidad de un adelantamiento de las elecciones provinciales y una eventual suspensión de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).
Vázquez cuestionó la postura de las autoridades provinciales del justicialismo y reclamó una respuesta frente a las iniciativas de modificación de la normativa electoral impulsadas por el gobierno de Rogelio Frigerio.
El reclamo del PJ Paraná a las autoridades provinciales
“Esto no se trata de medidas burocrático-administrativas, sino de enorme responsabilidad e implicancias políticas que deben ser tomadas a tiempo y enérgicamente”, manifestó el dirigente, al sintetizar las conversaciones mantenidas con representantes de distintas conducciones departamentales.
Asimismo, cuestionó el desempeño de sectores de la dirigencia justicialista durante el tratamiento de la anterior modificación de la legislación electoral. Consideró que los cambios introducidos favorecieron al oficialismo provincial en detrimento de los partidos políticos.
“Cierta dirigencia del peronismo ya durmió concediendo una reforma electoral profundamente funcional a los liberales”, expresó Vázquez, quien también cuestionó lo que definió como un sistema individualista de candidaturas.
La definición de las candidaturas para 2027
El titular del PJ Paraná se refirió al reciente comunicado de las autoridades provinciales del partido, que postergó la definición de un calendario electoral hasta conocer la resolución legislativa del proyecto de reformas enviado por el Ejecutivo entrerriano.
“El Partido Justicialista debe expedirse enérgicamente, repetimos, sin ambigüedades ni tibiezas”, sostuvo. Además, consideró que la conducción partidaria no debía demorar las decisiones vinculadas con la organización de los próximos comicios internos.
Vázquez aseguró que la convocatoria permitiría avanzar hacia una renovación dirigencial y de las propuestas políticas del justicialismo. En ese sentido, defendió la participación directa de los afiliados como mecanismo para seleccionar a quienes representarán electoralmente al espacio.
Los cuestionamientos a las listas de unidad
El dirigente también manifestó sus diferencias con los mecanismos utilizados anteriormente para conformar las listas de candidatos y vinculó esas decisiones con los resultados electorales adversos del peronismo.
“No podemos tolerar más la arbitrariedad de algunos para decidir la representación electoral del conjunto del peronismo ni las seudolistas de unidad que cada vez representan a menos y con las que venimos de padecer derrotas contundentes”, afirmó.
En ese marco, defendió la realización de elecciones partidarias como herramienta para alcanzar acuerdos entre las distintas expresiones internas. “La única unidad posible es la que resulta del pueblo peronista votando en internas partidarias”, enfatizó.
La representación de las minorías y los sectores del peronismo
Otro de los aspectos planteados por Vázquez fue la necesidad de garantizar la representación de las minorías en las listas definitivas, ante los antecedentes de sectores que decidieron competir por fuera de la estructura partidaria debido a la ausencia de elecciones internas.
“Venimos a reivindicar la justa representación de las minorías en la conformación de listas”, explicó. Según indicó, ese mecanismo permitiría establecer acuerdos entre las expresiones participantes y evitar que determinados sectores quedaran excluidos de la propuesta electoral.
Finalmente, el presidente del PJ Paraná anticipó que promoverá una integración igualitaria de las ramas política, sindical, de género y juventud en las candidaturas. Consideró que esa distribución contribuiría a recuperar la concepción histórica del peronismo como movimiento y ampliar la participación de sus integrantes.
“De este modo recuperaremos el sentido movimientista histórico del peronismo, promoviendo la participación de todos los sectores y el sentido de representación fundamental para una propuesta política popular como la nuestra”, concluyó Vázquez.