En el marco del paro docente de 48 horas, la seccional Paraná de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER) realizó este miércoles una jornada de debate y acción sindical en su sede. La actividad estuvo centrada en la estabilidad laboral y las modificaciones curriculares en la modalidad de educación de jóvenes y adultos.

El secretario de Interior de AGMER Paraná, Rodrigo Massimini, explicó a Elonce que la iniciativa formó parte de la decisión de la conducción sindical de acompañar las medidas de fuerza con espacios de participación y discusión sobre la situación educativa.

AGMER realizó una jornada de debate y acción sindical en el marco del paro docente de 48 horas

“Desde que asumimos este año, la idea del sindicato siempre fue hacer paros activos, no paros domingueros, como se les dice. En este marco, aparte del conflicto salarial, decidimos hacer jornadas de debate”, manifestó.

Durante la primera jornada del paro, el martes, los docentes analizaron la situación de la obra social provincial (OSER), con la participación del vocal gremial Eduardo Weiss. Este miércoles, en tanto, el encuentro estuvo destinado a abordar la propuesta de reforma curricular en la educación de jóvenes y adultos.

La preocupación por la estabilidad laboral docente

Massimini señaló que, además del reclamo salarial que motivó la medida de fuerza, existe preocupación por la continuidad de los puestos de trabajo en distintas modalidades del sistema educativo.

“Arrancamos este año con cierres de muchas coordinaciones y de muchas horas que no estaban en planta permanente. El año que viene también se viene ese debate en los institutos de Educación Superior”, indicó.

El dirigente gremial explicó que numerosos cargos y horas cátedra están sujetos a renovaciones anuales, una situación que genera incertidumbre entre los trabajadores.

“Siempre estamos trabajando y bregando por la estabilidad laboral y porque ningún trabajador ni trabajadora de la educación pierda su puesto de trabajo”, sostuvo.

La situación de la educación de jóvenes y adultos

Respecto de la modalidad de educación de jóvenes y adultos, Massimini advirtió que la continuidad de numerosos cargos y horas cátedra depende de la cantidad de estudiantes inscriptos.

“Es un sector que siempre estuvo bastante precarizado. Prácticamente la mayoría de las horas o cargos no están en planta, entonces se tienen que renovar año a año y eso va supeditado a la matrícula”, explicó.

Asimismo, manifestó su preocupación por la disminución de la asistencia a los establecimientos educativos y planteó la necesidad de revisar los criterios utilizados para garantizar la continuidad de las propuestas de formación.

“Estamos viendo que la inscripción no va de la mano con la demanda que tenemos. Queremos trabajar políticas que no solamente estén atadas a lo cuantitativo, sino también a lo cualitativo”, expresó.

AGMER destacó el acatamiento al paro docente

Al realizar un balance de la segunda jornada de la medida de fuerza, el secretario de Interior de AGMER Paraná aseguró que se registró un alto nivel de adhesión, pese al impacto económico de los descuentos salariales y la proximidad del cierre del ciclo lectivo.

“Tenemos un alto acatamiento, teniendo en cuenta el contexto económico, donde los descuentos por paro atacan al bolsillo. También estamos cerrando el año, los profesores estamos cerrando notas y viendo que los chicos puedan terminar su cursada”, señaló.

“Es complicado el contexto, pero igualmente tenemos un alto acatamiento de los trabajadores y trabajadoras de la educación”, concluyó Massimini.