La final de la Copa Libertadores motivó la organización de un operativo especial de Gendarmería Nacional en el paso fronterizo Gualeguaychú–Fray Bentos, ante el movimiento de miles de hinchas de Estudiantes de La Plata que viajarán hacia Uruguay.

El conjunto platense enfrentará a Palmeiras de Brasil este sábado 28 de noviembre, desde las 17, en el estadio Centenario de Montevideo, donde buscará conquistar su quinto título continental.

Desde Gendarmería confirmaron a R2820 que los controles comenzarán el viernes 27 en el puente internacional General San Martín. El procedimiento estará a cargo del personal del Puesto Vial del óvalo, en la zona de la Aduana Argentina, e incluirá tanto a los micros como a los vehículos particulares.

Más de 6.500 hinchas pasarán por Entre Ríos

Un total de 121 micros partirán desde La Plata el viernes, distribuidos en dos tandas, con más de 6.500 pasajeros. Los vehículos oficiales del club saldrán a las 7 desde calle 1, mientras que los correspondientes a las agrupaciones lo harán al mediodía.

Se estima que los primeros colectivos arribarán al Área Integrada Binacional alrededor de las 13. Durante el procedimiento se verificará la identidad y los antecedentes penales de los pasajeros, además de revisar los equipajes para detectar la presencia de drogas, pirotecnia y armas.

El operativo continuará durante la tarde y el anochecer, cuando se espera la llegada de los micros correspondientes a las distintas agrupaciones de simpatizantes del conjunto platense.

Puente internacional General San Martín.-

Coordinan los controles para evitar demoras en la frontera

La Dirección Nacional de Migraciones coordinó los horarios de llegada de los contingentes para evitar que los micros coincidan en el paso internacional y reducir las demoras.

Por su parte, Estudiantes solicitó a sus hinchas respetar estrictamente los horarios establecidos, en función de las recomendaciones de Aduana, Gendarmería, la Policía bonaerense y Tribuna Segura.

El club también informó que los micros no realizarán paradas durante el trayecto, por lo que recomendó a los pasajeros llevar alimentos y bebidas para el viaje.

En total, se estima que entre 30.000 y 40.000 hinchas de Estudiantes viajarán hacia Uruguay, muchos de ellos en vehículos particulares.

Vuelos agotados y un Fan Fest en Montevideo

La expectativa por la final de la Copa Libertadores también generó una importante demanda de pasajes aéreos y fluviales.

Los vuelos entre Buenos Aires y Montevideo están agotados desde el jueves 26, mientras que las empresas Buquebus y Colonia Express reforzaron sus servicios para atender el incremento de pasajeros.

Además, en el Parque Rodó de Montevideo se organizará un Fan Fest con una pantalla gigante, destinado a unos 10.000 simpatizantes que no cuenten con entradas para ingresar al estadio Centenario.

Gastón Benedetti.-

Un futbolista entrerriano estará en la final de la Libertadores

Entre los integrantes del plantel de Estudiantes de La Plata se encuentra el defensor zurdo Gastón Benedetti, oriundo de Larroque, departamento Gualeguaychú.

El encuentro entre Estudiantes y Palmeiras será la decimoséptima final de la Copa Libertadores protagonizada por equipos argentinos y brasileños.

El Pincha buscará conquistar su quinto título continental y repetir la consagración de 2009, cuando el equipo dirigido por Alejandro Sabella derrotó a Cruzeiro. Además, Estudiantes tiene un antecedente frente a Palmeiras: consiguió ante el conjunto brasileño su primera Copa Libertadores, en 1968.