REDACCIÓN ELONCE
El Concejo Deliberante de Paraná abordó la incorporación de espacios culturales independientes al Empatur. Integrantes de la Asociación Civil PACú explicaron a Elonce los alcances de la iniciativa, que busca fortalecer la oferta turística y la identidad cultural de la ciudad.
La incorporación de los espacios culturales independientes al Ente Mixto de Turismo de Paraná (Empatur) fue uno de los temas abordados este miércoles durante la sesión del Concejo Deliberante, realizada en el Centro Cultural Juan L. Ortiz, en el marco del programa Concejo en tu Barrio.
La iniciativa busca integrar a la agenda turística el trabajo de más de 25 espacios y productores culturales nucleados en la Asociación Civil PACÚ (Paraná Cultural), que promueve el desarrollo artístico y la articulación entre los sectores público y privado.
En diálogo con Elonce, representantes de la asociación destacaron la posibilidad de participar en las decisiones vinculadas con la promoción turística de la capital entrerriana.
“Hoy es un día importante. Formar parte del Empatur para nosotros es una oportunidad gigante. Esperamos muy pronto estar sentados en esa mesa y poder compartir y aportar a nuestro Ente Mixto de Turismo, que es tan valioso para nuestra ciudad”, expresó Ayelén Varela.
Más de 25 espacios culturales trabajan de manera conjunta
La conformación de la asociación tuvo como antecedente una ordenanza municipal que creó un registro de espacios culturales, mediante el cual se buscó visibilizar el trabajo que desarrollan artistas, gestores y productores independientes en Paraná.
Según explicaron sus integrantes, la propuesta de incorporarse al Empatur fue planteada durante una reunión que mantuvieron con la intendenta Rosario Romero, dos semanas atrás, en el Centro Cultural Juan L. Ortiz.
“Para nosotros es un orgullo enorme poder ser parte y trabajar para que Paraná no solamente reciba al turismo y demuestre que los espacios culturales tienen mucho para dar y mostrar, sino también para fortalecer la identidad de los paranaenses que transitan cada uno de esos espacios”, señaló Xavier Martínez.
Una agenda cultural para turistas y vecinos
La propuesta contempla la elaboración de una agenda conjunta que permita difundir las actividades de los espacios independientes, entre las que se encuentran espectáculos musicales, muestras de artes visuales, danza y teatro.
“En Paraná hay una gran propuesta cultural de parte de los espacios artísticos. Está bueno que se dé esta oportunidad no solo para los turistas, sino también para que la misma gente de Paraná pueda empezar a moverse un poco más por la ciudad”, destacó Emilia Casano.
Asimismo, consideraron que la organización del sector permitirá canalizar necesidades comunes y generar nuevas oportunidades para los artistas locales. “Es algo que nos debíamos como sector. Los espacios culturales necesitan que estemos nucleados. Tenemos necesidades que otros lugares no tienen, así que estamos muy contentos de estar trabajando juntos, escucharnos y poder llevarlo al Empatur. Para nosotros es un sueño”, afirmó Varela.
PACÚ: una asociación vinculada con la identidad paranaense
El nombre de la Asociación Civil PACÚ surgió de la combinación de las palabras Paraná Cultural, aunque sus integrantes también buscaron establecer un vínculo simbólico con el río y la historia de la ciudad.
“Tiene que ver con esta idea de retomar esa historia que tiene nuestro río, nuestra ciudad y nuestra cultura, volver a revalorizarla y llevar adelante esto que nos identifica como paranaenses. Por eso elegimos ese nombre para la asociación civil”, explicó Martínez.
Los integrantes de PACÚ también destacaron la importancia del Centro Cultural Juan L. Ortiz como parte del Paseo Cultural y manifestaron sus expectativas de generar nuevas propuestas que amplíen la participación de la comunidad.
“Estamos trabajando fuertemente para que la gente nos conozca, empiece a articular con nosotros y lleve nuevas propuestas. Creemos que el Empatur nos va a dar un empujón enorme”, sostuvo Martínez.