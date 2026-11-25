El Festival Internacional de Cine de Entre Ríos (FICER 2026) continúa este miércoles con su segunda jornada de actividades, tras la apertura realizada el martes por la noche en el Centro Provincial de Convenciones (CPC) de Paraná. La primera proyección, a sala llena, fue Glaxo, protagonizada por Lali Espósito.

La octava edición del festival se extenderá hasta el domingo 29 de noviembre, con entrada libre y gratuita en todas sus actividades. Bajo el lema “Un lugar donde vive el cine”, la propuesta reúne películas nacionales, internacionales y regionales, además de foros, talleres y charlas.

El FICER es organizado por el Gobierno de Entre Ríos y la Secretaría de Cultura provincial, a través del Instituto Autárquico Audiovisual de Entre Ríos (IAAER), junto con la Asociación de Realizadores Audiovisuales de Entre Ríos (ARAER) y el Senado provincial.

La programación del FICER 2026 para este miércoles

15:00 - Cine Las Tipas -- Biografía de Jorge Luis Borges (Mariano Llinás) 330'

18:00 – Vieja Usina / Sala Verónica Kuttel -- Lejos de los árboles (Meritxell Colell Aparicio) 120'

18:00 - Cine Las Tipas -- Para hacer una película solo hace falta un arma (Santiago Sein) 159'

18:30 - CPC / Primer piso -- Denominación de origen (Tomás Alzamora Muñoz) 86'

19:00 - Cinemateca -- Intervención sonora en tiempo real sobre cortometrajes de Jean Painlevé por Lucía Rondina y Federico Fontana 60'

20:30 - CPC / Primer piso -- Perfume, una película de María Gabriela Epumer (Lucía S. Ruiz) 99'

20:30 - Vieja Usina / Sala Verónica Kuttel -- A veces me entra tristeza, otras veces rebelión (María Aparicio) 96'

+ Sueño de un extraño (Ricardo Jaimovich) 9'

21:00 - IAAER / Sala Noble -- El coloquio de los pájaros (Sofía Velázquez Núñez) 60'

21:00 - Cine Círculo -- Un lugar en el mundo (Adolfo Aristarain) 120'

21:30 – Cine Las Tipas -- Siempre soy tu animal materno (Valentina Maurel) 108'

23:00 - Vieja Usina / Sala Verónica Kuttel -- Mitra, apaga la luz para poder ver (Diego Bellocchio) 81'

+ La llamada (Valentín Berón) 11'

23:00 - Pantalla exterior -- PROYECCIONES ESPECIALES. 25 años de 25 Watts (Juan Pablo Rebella y Pablo Stoll) 92'

Miércoles 25 de 19:00 a 22:00 y del jueves 26 al sáb. 28 de 18:00 a 22:00 - Cinemateca -- El cine bajo el agua (programa de cortometrajes d e Jean Painlevé) 43' –muestra en loop–

Una apertura a sala llena y reconocimientos a la trayectoria

Durante la gala inaugural, el secretario de Cultura de Entre Ríos, Julián Stoppello, expresó que darle continuidad al FICER “es una clara decisión política del gobernador Rogelio Frigerio y del ministro Manuel Troncoso para seguir fomentando la industria audiovisual en la provincia y facilitar un acceso federal de miles de entrerrianos a la cultura”.

Por su parte, el presidente del IAAER, Maximiliano Schonfeld, puntualizó: “Este festival es un trabajo inmenso de un gran equipo, con mucha pasión, buscando que todos, mirando películas, nos encontremos y seamos un poquito más felices en comunidad”.

Por primera vez, el festival cuenta con dos mujeres como directoras artísticas: Betania Cappato y Florencia Curi. “El FICER es un espacio de encuentro para los que hacemos cine y también para el público”, destacó Cappato, mientras que Curi agregó: “En Entre Ríos hemos ido construyendo un camino para que el cine tenga cada vez más lugar”.

Durante la ceremonia también se entregaron dos Premios Tilda Thamar a la trayectoria, destinados a la artista visual Adriana Lestido y a la cineasta Lorena Muñoz. “Me emociona sentir que existen estos espacios donde podemos encontrarnos con lo que amamos”, expresó Muñoz.

Las sedes del FICER 2026

Paraná es la sede central del festival, que cuenta con nueve espacios para el desarrollo de sus actividades: Centro Provincial de Convenciones (CPC); Centro Cultural La Vieja Usina; Cinemateca Entre Ríos; Sala Noble del IAAER; Domo MiradorTEC Inmersivo; Mirador TEC; Vaporeso; Cine Círculo; Cinemas Las Tipas.

También habrá actividades en Concordia, María Grande, Chajarí, Gualeguaychú, Rosario del Tala y San José de Feliciano.

Las competencias y novedades de esta edición

El festival cuenta con dos secciones competitivas: Competencia Oficial Cine Argentino del Presente, destinada a largometrajes nacionales, y Competencia Cortometrajes Entrerrianos.

A ellas se suman Panorama Internacional, Fronteras Abiertas, Orillas, Pantalla Compartida y Cinemateca Presenta. Una de las novedades de esta edición es la incorporación de Vórtice, una sección dedicada al cine fantástico y de terror.

También se desarrollará el Foro de Coproducción Regional (FORUM), en el que se presentarán 14 proyectos ante productores y referentes de la industria audiovisual, con el objetivo de generar oportunidades para el cine regional.

Charles Chaplin con música en vivo y un homenaje a Adolfo Aristarain

Entre las actividades destacadas figura la proyección de Tiempos modernos, de Charles Chaplin, acompañada por la música en vivo de la Orquesta Sinfónica de Entre Ríos.

Además, se realizará un homenaje al director argentino Adolfo Aristarain en la sección Cinemateca Presenta.

El premio Ojo Pez tendrá una nueva edición con la participación del público, que podrá puntuar las películas al finalizar cada función.

Todas las proyecciones y actividades del FICER serán gratuitas hasta el cierre del festival, previsto para el domingo 29 de noviembre.