La recesión, la suba del dólar y la evolución de la inflación fueron algunos de los ejes del análisis que realizó el economista Claudio Coronel en diálogo con Elonce. El especialista advirtió sobre el estancamiento de la actividad económica, las dificultades para recuperar los salarios y el crecimiento del empleo informal.

Al referirse al concepto de recesión técnica, Coronel consideró que, más allá de las discusiones sobre los indicadores económicos, la principal preocupación radica en la falta de perspectivas de recuperación a corto plazo.

“La realidad es que estamos en un estancamiento desde hace bastante tiempo y con una perspectiva de que no va a mejorar en el corto plazo. Comparativamente con el año pasado hubo una caída superior al 1%. Es un dato malo, pero lo que hay que empezar a preguntarse es si esto vino para quedarse o si hay señales para revertirlo”, expresó.

La caída de la actividad económica y el avance de la informalidad

Coronel señaló que las consecuencias del estancamiento económico ya se reflejan en la vida cotidiana, particularmente en el comercio, uno de los sectores más afectados por la retracción del consumo.

“La gente está empezando a quedarse sin trabajo o, en algunos casos, hay reducciones de jornada. Se está acrecentando un fenómeno que venimos viendo desde hace bastante tiempo, que es el hecho de que la gente está pasando a la informalidad”, explicó.

En ese sentido, indicó que las plataformas de transporte y reparto se convirtieron en una alternativa tanto para quienes perdieron sus empleos como para aquellos trabajadores que necesitan complementar sus ingresos ante la pérdida del poder adquisitivo.

“No solo quienes perdían el trabajo buscaban alguna alternativa informal para poder subsistir, sino que quienes tienen un trabajo, ya sea formal o informal, lo complementan con tareas informales, como es el caso de trabajar en alguna aplicación”, precisó.

Las dificultades para recuperar los salarios y el riesgo de estanflación

El economista consideró que la caída de los salarios constituye uno de los factores que explican el estancamiento de la actividad. Sin embargo, advirtió que una recomposición de los ingresos podría generar presiones sobre los precios si no estuviera acompañada por un incremento de la producción.

“Si vos producís determinada cantidad de bienes, tenés un conjunto de costos fijos. Cuantos menos bienes producís, cada unidad te sale más cara. Si le sumás un costo adicional, pero tu producción en el corto plazo no aumenta, ese costo por unidad va a ser más elevado”, explicó.

Según su análisis, los reducidos márgenes de rentabilidad de las empresas podrían llevarlas a trasladar parte de esos incrementos a los precios. En ese contexto, planteó la posibilidad de que la economía ingrese en un escenario de estanflación.

“Podríamos estar yendo hacia el famoso concepto de estanflación, es decir, no solo no crecer, sino tener alguna aceleración de la inflación”, sostuvo, aunque aclaró que para llegar a esa situación deberían darse distintas condiciones.

Por qué el crecimiento del agro y la minería no compensa la pérdida de empleo

Consultado sobre el desempeño de sectores como el agro, la minería, el gas y el petróleo, Coronel explicó que estas actividades presentan dinámicas propias y que su expansión no necesariamente se traduce en una recuperación generalizada del empleo.

Mientras que el desempeño agropecuario está condicionado por los ciclos climáticos, señaló que la minería y la producción de hidrocarburos atraviesan un proceso de crecimiento estructural, favorecido también por los precios internacionales.

“Están concentrados geográficamente en lugares muy específicos y, si bien el crecimiento de esos sectores puede generar mano de obra, no es lo suficientemente fuerte ni afecta demasiado al resto de las cadenas como para poder impulsar el trabajo”, indicó.

El economista recordó que el año pasado, desde el CIEPS de la Facultad de Ciencias Económicas, habían elaborado un informe en el que analizaron las dificultades para absorber los puestos de trabajo perdidos en sectores industriales como el metalmecánico, el automotor y el textil.

Según explicó, la expansión de las actividades extractivas difícilmente pueda compensar la pérdida de empleo industrial, lo que favorecería el crecimiento de la informalidad laboral.

Los factores que afectan a la industria nacional

Coronel destacó la importancia de las actividades exportadoras para la generación de divisas, pero cuestionó las condiciones que enfrentan otros sectores productivos.

“Esos sectores están creciendo, está bien que crezcan y tienen que seguir creciendo porque aportan dólares. El problema es que tenés sectores que están fuertemente perjudicados, primero por el atraso cambiario, segundo por la apertura importadora indiscriminada con precios de dumping y, en tercer lugar, por un mercado interno que está comprimido”, manifestó.

También señaló que las oportunidades laborales generadas por las actividades extractivas requieren, en muchos casos, el desplazamiento de trabajadores hacia otras regiones del país, una situación que encuentra dificultades vinculadas con la infraestructura.

“Pueden crecer muchísimo esos sectores, pero si tenés una dinámica de la economía o políticas que desincentivan a otros, difícilmente puedan traccionar para que tengamos un crecimiento homogéneo, que claramente es lo que no tenemos”, afirmó.

Recesión, dólar e inflación: un economista analizó el impacto en el empleo y los salarios

Cómo impactaría la suba del dólar en los precios

Respecto del reciente incremento del dólar oficial y del contado con liquidación, Coronel anticipó que los productos tecnológicos podrían registrar aumentos en sus precios, en un contexto marcado por la proximidad del Black Friday y las fiestas de Navidad y Año Nuevo.

También señaló que podrían producirse ajustes en las cuotas de los planes de ahorro de automóviles, que hasta el momento venían acompañando la evolución de la inflación.

Sin embargo, descartó inicialmente un salto inflacionario significativo debido a las dificultades que enfrentan las empresas para trasladar los incrementos de costos a los consumidores.

“No veo una explosión de la inflación de vuelta porque las empresas tienen los márgenes muy acotados por un nivel de actividad muy bajo. Tienen una presión de costos por el lado del aumento del dólar, pero tienen una dificultad para trasladarlos a precios”, explicó.

El especialista indicó que la suba de la divisa estadounidense se produjo sobre el cierre de noviembre, por lo que sus efectos podrían reflejarse principalmente en los indicadores de diciembre.

Cuánto podría ser la inflación de noviembre y diciembre

Coronel estimó que la inflación de noviembre podría ubicarse ligeramente por debajo o por encima del 2%, mientras que para diciembre anticipó la posibilidad de una aceleración, aunque aclaró que sus cálculos todavía eran preliminares.

“Quizás tengamos un diciembre por arriba del 2%, entre 2,3% y 2,5%. Estamos lejos todavía”, expresó.

La evolución de los precios, explicó, dependerá del comportamiento del dólar durante las próximas semanas y de las decisiones que adopte el Gobierno nacional en materia cambiaria.

La advertencia por la suba del riesgo país

Finalmente, el economista pidió prestar atención al incremento del riesgo país y sus posibles consecuencias sobre el costo del financiamiento y la actividad productiva.

“La suba del riesgo país, tarde o temprano, te va a afectar sobre las tasas de interés y vas a tener otro impacto negativo sobre la actividad económica”, advirtió.

Al concluir su análisis sobre las perspectivas económicas, Coronel sostuvo: “Estamos en un escenario muy complejo”.