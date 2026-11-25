Representación de los rayos gamma (en rosa) del púlsar recientemente descubierto

Un equipo internacional de científicos descubrió un púlsar, una estrella de neutrones que gira 260 veces por segundo y emite pulsos regulares de energía hacia la Tierra. El hallazgo fue posible gracias a un nuevo algoritmo que permitió reducir considerablemente el tiempo de procesamiento necesario para identificar estos objetos celestes.

Investigadores del Instituto Weizmann de Ciencias, en Israel, desarrollaron el método junto con especialistas del Instituto Max Planck de Física Gravitacional, en Alemania, y de la Universidad Tecnológica de Chalmers, en Suecia.

El descubrimiento del púlsar, denominado PSR J1622-7204, fue publicado en la revista científica Physical Review Letters. Mientras que un intento anterior había fracasado tras consumir el equivalente a 600 años de procesamiento computacional, el nuevo método permitió completar la tarea en apenas 100 minutos.

Qué son los púlsares y cómo se originan

Los púlsares son estrellas de neutrones ultradensas que giran a gran velocidad. Se originan cuando estrellas con masas de entre ocho y 20 veces la del Sol agotan su combustible nuclear y colapsan.

A pesar de su elevada densidad, estos objetos pueden medir apenas 20 kilómetros de diámetro, frente a los casi 1,4 millones de kilómetros del Sol.

Representación artística de un púlsar: una estrella de neutrones que gira rápidamente y emite radiación.-

“Los púlsares generan campos magnéticos billones de veces más intensos que el de la Tierra. Estos campos aceleran partículas cargadas y producen potentes haces de radiación”, explicaron los investigadores del Instituto Weizmann a Clarín.

A medida que la estrella gira, su haz de radiación recorre el espacio y apunta hacia la Tierra durante un breve instante en cada rotación. Desde nuestro planeta, este fenómeno se percibe como una emisión de pulsos regulares de energía.

Las dificultades para encontrar púlsares en el Universo

El primer púlsar fue descubierto en 1967 mediante la detección de ondas de radio. Durante las cuatro décadas siguientes, la mayoría de estos objetos fueron identificados mediante ese tipo de emisiones.

En 2008, el lanzamiento del telescopio espacial Fermi de la NASA, capaz de detectar rayos gamma, abrió nuevas posibilidades. En sus 18 años de funcionamiento, identificó cerca de 1.000 regiones del cielo con emisiones características de los púlsares.

Barak Zackay, uno de los investigadores de los púlsares en el Weizmann.-

Sin embargo, confirmar su existencia requiere determinar la posición exacta de la estrella, su velocidad de rotación y el ritmo al que disminuye con el paso del tiempo.

“Intentar encontrar la combinación correcta entre todas las posibilidades, sin una estrategia inteligente, nos obliga a probar una cantidad astronómica de hipótesis”, explicó Barak Zackay, investigador del Departamento de Física de Partículas y Astrofísica del Instituto Weizmann.

Otra dificultad radica en que el telescopio Fermi apenas consigue detectar un fotón cada 100 millones de rotaciones del púlsar. A esto se suma el movimiento del telescopio alrededor de la Tierra y de nuestro planeta alrededor del Sol.

Cómo funciona el algoritmo que permitió descubrir la estrella

En 2025, el equipo de Zackay demostró que la búsqueda podía simplificarse a partir de una premisa: cada pulso detectado corresponde a una rotación completa de la estrella y a su regreso a la posición en la que la radiación apunta hacia la Tierra.

Como Fermi solamente registra una pequeña fracción de esas emisiones, los científicos desconocían cuántas rotaciones se producían entre cada observación. El nuevo algoritmo permitió resolver ese problema y determinar las propiedades del púlsar.

Dotan Gazith, otro de los investigadores de los mega faros del cosmos.-

“Ejecutamos el nuevo algoritmo 20 veces, utilizando cada vez un conjunto ligeramente diferente de 80 fotones que sospechábamos que provenían del mismo púlsar. En una de esas ejecuciones obtuvimos la respuesta correcta”, detalló Zackay.

Cada ejecución demandó cinco minutos en un único núcleo de procesamiento. Los investigadores reconocieron que también tuvieron un componente de suerte, ya que los cálculos teóricos indicaban que serían necesarias 300 ejecuciones para alcanzar una probabilidad de éxito del 95%.

Una estrella que gira 260 veces por segundo

El nuevo método permitió determinar con precisión la velocidad de rotación del PSR J1622-7204 y calcular cómo disminuirá a medida que envejezca.

“Nuestros cálculos muestran que dentro de unos 100 millones de años la estrella completará aproximadamente cinco rotaciones menos por segundo que en la actualidad”, explicó Dotan Gazith, quien dirigió el estudio junto con Daniel Pook-Kolb.

Tras el hallazgo, los investigadores ampliaron la búsqueda a otras regiones del cielo y comenzaron a identificar nuevos púlsares mediante el mismo procedimiento.

Por qué los púlsares son considerados los “faros del Universo”

La regularidad de sus emisiones convierte a los púlsares en puntos de referencia para la navegación espacial. En 2018, un experimento de la NASA demostró que una nave podía determinar su posición en el espacio con un margen de error de apenas unos kilómetros mediante la medición de los tiempos de llegada de estos pulsos.

Además, aquellos que giran cientos de veces por segundo permiten desarrollar sistemas de medición del tiempo de extraordinaria precisión.

Los púlsares son herramientas valiosas tanto para la teoría como para la práctica.-

Distintos grupos de investigación trabajan en el desarrollo de estos relojes, tanto para mejorar la navegación espacial como para detectar fenómenos previstos por la teoría de la relatividad general, formulada por Albert Einstein hace más de un siglo.

Cómo permiten poner a prueba la teoría de Einstein

La teoría de la relatividad general sostiene que el Universo tiene cuatro dimensiones -largo, ancho, alto y tiempo- y que los objetos masivos deforman el espacio-tiempo que los rodea.

Cuando determinadas masas aceleran, generan ondulaciones conocidas como ondas gravitacionales, que se propagan por el Universo a la velocidad de la luz.

“Cuando una onda gravitacional atraviesa la Tierra y deforma nuestro espacio-tiempo local, los tiempos de llegada de los pulsos procedentes de los distintos púlsares deberían desviarse ligeramente de los valores esperados”, explicaron los investigadores.

Actualmente, equipos científicos de distintos países realizan mediciones de los pulsos de una red de estrellas excepcionalmente estables para detectar ondas gravitacionales de baja frecuencia.

Aunque las ondas gravitacionales de alta frecuencia fueron detectadas mediante otros métodos en 2015, el estudio de las de baja frecuencia podría revelar acontecimientos como la fusión de agujeros negros supermasivos, con masas de hasta mil millones de veces la del Sol.