La Tierra tiene una nueva miniluna, pero se irá pronto: por qué su paso es temporal

La Tierra tiene una nueva miniluna. Se trata de 2026 QQ8, un asteroide que quedó atrapado por la gravedad terrestre a fines de abril y que, según las proyecciones, dará alrededor de una vuelta y media cerca del planeta antes de alejarse.

El astrónomo húngaro Krisztián Sárneczky lo observó por primera vez el 20 de agosto. El Centro de Planetas Menores de la Unión Astronómica Internacional informó el hallazgo a fines de octubre, cuando los cálculos ya permitían reconstruir parte de su trayectoria.

El asteroide tarda unos 359 días en completar una órbita alrededor del Sol, un período apenas más corto que el año terrestre. Esa similitud favorece que se acerque a nuestro planeta aproximadamente una vez por década.

Por qué la miniluna se alejará

Según informó Infobae, la velocidad y el ángulo con los que llegó 2026 QQ8 permitieron que la Tierra lo retuviera durante varios meses. Su recorrido durante la captura es irregular y está condicionado por la atracción gravitatoria tanto del planeta como del Sol.

La región en la que un planeta puede mantener objetos en órbita se conoce como esfera de Hill. Cerca de sus límites, la influencia solar puede modificar el recorrido de un cuerpo pequeño y poner fin a una captura temporal.

Las proyecciones sitúan ese cambio entre diciembre de 2026 y comienzos de enero de 2027, según el criterio que se use para marcar el fin de la captura. A partir de entonces, 2026 QQ8 seguirá su recorrido alrededor del Sol.

Cuánto mide y a qué distancia pasa

El diámetro de la miniluna se estima entre uno y dos metros. Durante esta captura, su distancia mínima respecto del planeta se calculó en unos 568.000 kilómetros, cerca de una vez y media la separación media entre la Tierra y la Luna.

Al principio, los astrónomos consideraron que podía tratarse de un fragmento de un cohete o de otro objeto artificial. Las observaciones posteriores con telescopios de Hawái y del Observatorio Lowell permitieron identificarlo como un cuerpo natural.

La trayectoria calculada lo mantiene lejos de una colisión con la Tierra. Por su tamaño y escaso brillo, la roca es difícil de detectar y su seguimiento requiere telescopios.

Qué pueden aprender los astrónomos de estas capturas

Una miniluna queda ligada durante un tiempo a la gravedad terrestre. Una cuasiluna, en cambio, sigue una órbita propia alrededor del Sol que se parece a la de nuestro planeta y, vista desde aquí, da la impresión de acompañarlo.

Los modelos citados en el informe estiman que varios satélites temporales podrían coincidir en el entorno terrestre. Muchos medirían apenas decenas de centímetros y pasarían inadvertidos por su escaso brillo y el poco tiempo que permanecen cerca.

El seguimiento de 2026 QQ8 permite comparar esas simulaciones con la trayectoria de un objeto observado. Las mediciones ayudarán a precisar qué condiciones favorecen una captura y cuánto tiempo puede durar.