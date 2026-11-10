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Internacionales Tragedia vial en Europa

Choque en cadena de 86 vehículos dejó al menos 12 muertos y 50 heridos en Bulgaria: impactantes imágenes

El accidente ocurrió en una autopista de Bulgaria, donde una densa niebla redujo la visibilidad a apenas 10 metros. Un micro impactó contra un camión detenido y desencadenó una serie de colisiones. Hubo vehículos incendiados y personas atrapadas.

10 de Noviembre de 2026
Choque en cadena.
Choque en cadena.

El accidente ocurrió en una autopista de Bulgaria, donde una densa niebla redujo la visibilidad a apenas 10 metros. Un micro impactó contra un camión detenido y desencadenó una serie de colisiones. Hubo vehículos incendiados y personas atrapadas.

Un choque en cadena que involucró a 86 vehículos dejó al menos 12 muertos y 50 heridos en Bulgaria este martes. El accidente ocurrió en la autopista de Tracia, a unos 290 kilómetros al este de Sofía, en medio de una densa niebla que redujo considerablemente la visibilidad.

 

Según las primeras investigaciones, el siniestro comenzó cuando un camión que transportaba granos quedó detenido sobre uno de los carriles por motivos que todavía se desconocen. La visibilidad era de apenas 10 metros, lo que dificultó que los conductores advirtieran el peligro.

Un micro impactó contra el transporte de carga y desencadenó una sucesión de colisiones que involucró a automóviles, camionetas y camiones. Varios vehículos volcaron y otros se incendiaron como consecuencia de los impactos.

Rescates y un amplio operativo de emergencia

 

Los equipos de bomberos y emergencias trabajaron durante varias horas para rescatar a las personas que habían quedado atrapadas entre los hierros de los vehículos destruidos.

De acuerdo con los primeros reportes, al menos 50 personas resultaron heridas, varias de ellas de gravedad, por lo que fueron trasladadas a centros de salud de la región.

Las imágenes registradas por testigos mostraron automóviles destrozados, unidades volcadas y focos de incendio sobre la autopista, mientras los rescatistas intentaban asistir a las víctimas.

 

Declararon luto nacional por la tragedia

 

Ante la magnitud del accidente, el Gobierno de Bulgaria declaró luto nacional para este miércoles y dispuso un operativo especial para asistir a los afectados.

Además, se desplegaron dos aviones militares para colaborar con el traslado de los heridos hacia distintos hospitales.

Las autoridades iniciaron una investigación para determinar por qué el camión permanecía detenido en la autopista y establecer las circunstancias que provocaron el choque múltiple.

Temas:

Bulgaria accidente de tránsito Choque en cadena 86 vehículos Muertos heridos
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