El Gobierno provincial ofreció un aumento del 4% y un salario mínimo docente de $1 millón

El Gobierno de Entre Ríos presentó una nueva propuesta salarial a los gremios docentes, que incluye un aumento del 4%, un piso de $1 millón de bolsillo y mejoras en Fopid y Conectividad. También contempla un adicional por antigüedad y tendrá impacto en el aguinaldo de diciembre.
El Gobierno de Entre Ríos presentó este martes una nueva propuesta salarial docente, que contempló un incremento del 4% sobre los conceptos remunerativos y un salario mínimo garantizado de un millón de pesos netos de bolsillo a partir de los haberes de noviembre. La oferta también incluyó actualizaciones del Fondo Provincial de Incentivo Docente (Fopid), Conectividad y adicionales por antigüedad.
La propuesta fue presentada durante una reunión paritaria desarrollada en la Secretaría de Trabajo de la provincia, con la participación de representantes del Consejo General de Educación (CGE) y los gremios Agmer, AMET, Sadop y UDA.
Según informó el Ejecutivo provincial, el ofrecimiento buscó otorgar previsibilidad salarial durante el cierre del ciclo lectivo 2026. Las mejoras planteadas abarcan distintos componentes de los ingresos docentes y, en caso de implementarse, también repercutirán en el cálculo del segundo medio aguinaldo.
Salario mínimo de $1 millón y aumento del 4%
Uno de los puntos centrales de la propuesta estableció que ningún docente entrerriano percibirá menos de un millón de pesos netos de bolsillo desde noviembre. Ese monto corresponde al ingreso libre de descuentos por aportes jubilatorios, obra social y seguros, e incluye los conceptos de Fopid y Conectividad.
Además, el Gobierno ofreció un incremento del 4% sobre todos los conceptos remunerativos, tomando como base de cálculo los salarios correspondientes a octubre de 2026.
La propuesta también contempló una actualización de los fondos provinciales destinados al incentivo docente y la conectividad, con montos diferenciados según la carga horaria de los trabajadores de la educación.
Cuánto cobrarán por Fopid y Conectividad
Para los docentes de Jornada Simple, la suma de ambos conceptos alcanzará los $200.000, distribuidos de la siguiente manera:
Fopid: $116.702.
Conectividad: $83.296.
Total anunciado: $200.000.
En tanto, para los docentes de Jornada Completa, el monto conjunto será de $340.000, compuesto por $197.403 correspondientes al Fopid y $142.597 por Conectividad.
De esta manera, la Provincia propuso actualizar ambos componentes salariales como parte del ofrecimiento presentado a los sindicatos docentes.
Duplican el adicional por antigüedad y habrá impacto en el aguinaldo
Otro aspecto de la propuesta estuvo relacionado con el reconocimiento de la trayectoria laboral. El Gobierno ofreció duplicar la suma remunerativa prevista en el artículo 1º del Decreto Nº 500/26 GOB, destinada a docentes con diez o más años de antigüedad.
El adicional pasaría de $25.000 a $50.000, una modificación que, según explicó el Ejecutivo, también repercutiría en el cálculo de otros adicionales de la grilla salarial.
Finalmente, la Provincia destacó que los incrementos remunerativos propuestos tendrán un impacto directo sobre el segundo medio aguinaldo (SAC), previsto para diciembre. La oferta quedó planteada ante los representantes gremiales, sin que en la información difundida se precisara una aceptación definitiva por parte de los sindicatos.