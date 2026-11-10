Migraña: el doctor Ariel Gómez explica cómo diferenciarla de un dolor de cabeza común y qué hacer para prevenir las crisis

REDACCIÓN ELONCE
La migraña puede provocar dolores incapacitantes, náuseas y sensibilidad a la luz. El doctor Ariel Gómez explicó a Elonce cómo reconocer sus síntomas, qué factores desencadenan las crisis, cuáles son los tratamientos disponibles y cuándo es necesario acudir a una guardia médica.
La migraña es mucho más que un dolor de cabeza y puede convertirse en una afección incapacitante que impide trabajar, estudiar o desarrollar actividades cotidianas. Así lo explicó a Elonce el doctor Ariel Gómez, especialista en Clínica Médica del Sanatorio Adventista del Plata, ubicado en Libertador San Martín, quien detalló las diferencias con otras cefaleas, los factores que pueden desencadenar los episodios y las alternativas disponibles para prevenirlos y tratarlos.
Durante su intervención, el profesional señaló que reconocer las características del dolor resulta fundamental para recibir un tratamiento adecuado. En ese sentido, diferenció las migrañas de las cefaleas tensionales, dos de los tipos más frecuentes de dolor de cabeza, aunque con manifestaciones y mecanismos distintos.
“Tenemos muchos tipos de dolores de cabeza. Los dos más frecuentes son las cefaleas tensionales y las migrañas”, explicó Gómez. Además, remarcó que comprender las diferencias entre ambas condiciones puede ayudar a las personas afectadas a buscar atención médica y mejorar su calidad de vida.
Migraña y cefalea tensional: cuáles son las diferencias
El especialista explicó que la cefalea tensional suele manifestarse como un dolor leve o moderado, generalmente relacionado con situaciones de estrés y tensión muscular. En cambio, la migraña puede alcanzar una intensidad considerablemente mayor y obligar a interrumpir las actividades habituales.
“En general, las migrañas son mucho más severas. El dolor es mucho más intenso que en la cefalea tensional, que suele ser leve a moderado”, precisó. También aclaró que el término tensional no hace referencia a la presión arterial elevada, sino a la tensión muscular que puede producirse en determinadas circunstancias.
“Es por el estrés, no por la hipertensión arterial, sino por la tensión que muchas veces termina generando una contractura a nivel cervical y de los hombros”, explicó el médico, al describir uno de los mecanismos relacionados con las cefaleas tensionales.
Un dolor que puede obligar a permanecer a oscuras
Una de las principales características de la migraña es su capacidad para alterar profundamente la rutina. Durante una crisis intensa, la persona puede necesitar permanecer acostada, en silencio y alejada de estímulos luminosos. “En la migraña el dolor es mucho más intenso, incluso invalidante. La persona no puede seguir trabajando, no puede seguir estudiando, tiene que acostarse, estar en silencio y a oscuras”, describió Gómez.
Otra diferencia importante se encuentra en la localización y las características del dolor. Mientras la cefalea tensional suele percibirse como una presión que rodea toda la cabeza, la migraña frecuentemente se manifiesta de manera pulsátil y puede concentrarse en uno de sus lados.
“La cefalea tensional se describe como si fuera un casco que oprime o una vincha. En la migraña, el dolor suele estar en la mitad de la cabeza y tiende a ser pulsátil. La persona siente que late”, detalló. No obstante, la migraña también puede presentarse con dolor bilateral.
Cuánto puede durar una crisis de migraña
El tiempo de duración constituye otro elemento que permite reconocer esta afección. Según explicó el especialista, las crisis de migraña pueden extenderse durante varias horas y, en determinados casos, prolongarse hasta tres días. “Las migrañas suelen durar desde unas pocas horas, cuatro, cinco o seis, hasta tres días, es decir, 72 horas”, señaló Gómez. En comparación, las cefaleas tensionales pueden tener una evolución menos delimitada y variar según las circunstancias.
Además del dolor, las migrañas suelen estar acompañadas de otros síntomas que incrementan el malestar. Entre ellos se encuentran las náuseas, los vómitos y la sensibilidad a la luz y los sonidos, conocida como fotofobia y fonofobia, respectivamente. “Le molesta la luz, le molesta el sonido. La persona tiene que estar en silencio, a oscuras. Incluso el olor a la comida puede provocarle vómitos”, describió el profesional, quien destacó que estas manifestaciones permiten distinguir las migrañas de otros dolores de cabeza.
El aura: las señales que pueden anticipar una migraña
Algunas personas experimentan síntomas neurológicos transitorios antes de que comience el dolor. Este fenómeno recibe el nombre de aura y puede manifestarse mediante alteraciones visuales, sensaciones inusuales o dificultades para expresarse.
Gómez explicó que las señales pueden incluir pequeñas luces, manchas en el campo visual o líneas que parecen cruzarse frente a los ojos. En determinadas ocasiones, también pueden presentarse alteraciones del lenguaje. “Hay personas que, cinco, diez o quince minutos antes, tienen un aviso. Eso se llama aura. Puede aparecer como lucecitas, manchitas, líneas que se cruzan y, en algunos casos, problemas en el habla”, detalló.
El especialista señaló que reconocer estos síntomas puede ayudar a quienes tienen un diagnóstico previo a actuar tempranamente. “La persona ya sabe que va a tener su cuadro de migraña y eso le permite tomar algunas medidas, como la medicación indicada o buscar un lugar tranquilo, sin mucho sonido ni luz”, explicó. De todos modos, aclaró que no todas las migrañas presentan aura.
Los factores que pueden desencadenar las crisis
Aunque algunas migrañas aparecen sin un desencadenante evidente, existen situaciones que pueden aumentar la probabilidad de sufrir un episodio. Entre las más frecuentes se encuentran las alteraciones del sueño, el estrés, los cambios en la alimentación y la deshidratación.
“Las personas que tienen migrañas, cuando duermen poco o cambian los horarios de sueño, suelen verse perjudicadas. Tener una rutina es importante”, sostuvo Gómez.
En ese sentido, mencionó que los trabajos con horarios rotativos pueden representar una dificultad adicional. También advirtió que los cambios bruscos en los niveles de estrés pueden influir en la aparición de las crisis. No solamente los períodos de tensión intensa, sino también la relajación posterior a situaciones exigentes pueden actuar como desencadenantes.
“Saltearse el almuerzo, levantarse tarde y no desayunar también puede jugar en contra. La deshidratación es otro factor importante”, explicó. Asimismo, mencionó el consumo de alcohol y las variaciones en la ingesta de cafeína como posibles elementos asociados.
Hormonas y migrañas: por qué afectan más a las mujeres
El especialista señaló que las migrañas presentan una mayor frecuencia entre las mujeres, una diferencia relacionada, entre otros factores, con las variaciones hormonales que ocurren durante distintas etapas de la vida. “Las mujeres son más proclives a tener migrañas. Tres a uno es la proporción”, indicó Gómez.
Además, explicó que algunas pacientes identifican una relación directa entre los episodios y determinados momentos de su ciclo menstrual. Esta vinculación también permite comprender por qué las migrañas pueden comenzar durante la adolescencia, intensificarse durante la perimenopausia o disminuir después de la menopausia.
“Muchas personas notan que cuando comenzaron con sus menstruaciones en la adolescencia también comenzaron las migrañas. En la perimenopausia pueden aumentar y, en la menopausia, tienden a disminuir o incluso desaparecer”, señaló. También destacó que existe una predisposición genética y que frecuentemente se encuentran antecedentes familiares.
Chocolate, quesos y otros alimentos: ¿hay que evitarlos?
Otro aspecto abordado durante la entrevista fue la relación entre determinados alimentos y la aparición de migrañas. Gómez mencionó que algunos pacientes identifican episodios después de consumir chocolate o quesos, especialmente variedades duras, aunque aclaró que esta asociación continúa siendo motivo de discusión. “No sé si decir que hay alimentos prohibidos. No le vamos a prohibir nada, pero sí es importante que la persona tenga sentido común y esté alerta”, manifestó el profesional.
En lugar de establecer restricciones alimentarias generales, recomendó llevar un registro personal de las comidas y las circunstancias que rodean cada episodio. Esta herramienta puede ayudar a identificar posibles desencadenantes individuales.
“Si una persona come determinado alimento y después tiene migraña, puede ser casualidad. Pero si vuelve a ocurrir varias veces, ya sabe que ese alimento podría predisponerla”, ejemplificó. La recomendación fue observar patrones antes de modificar innecesariamente la alimentación.
Qué medicamentos se utilizan para tratar las migrañas
Gómez explicó que existen dos grandes estrategias farmacológicas: los tratamientos destinados a aliviar una crisis y aquellos que se utilizan de manera preventiva para disminuir la frecuencia e intensidad de los episodios.
“Tenemos medicamentos que son para el momento del dolor y tenemos medicamentos que son preventivos”, indicó. Entre los primeros mencionó analgésicos habituales, como paracetamol e ibuprofeno, además de triptanes y otros fármacos específicos.
El profesional destacó la importancia de actuar tempranamente, siempre siguiendo las indicaciones médicas. “Está muy indicado que sea en el momento en que comienza la migraña, incluso durante el aura”, explicó, al referirse al uso de la medicación previamente prescripta.
En los casos de crisis frecuentes o especialmente incapacitantes, el tratamiento puede incluir medicamentos de administración diaria. Estos no se utilizan para aliviar un episodio puntual, sino para reducir la cantidad y gravedad de las crisis.
Tratamientos preventivos y el peligro de automedicarse
Entre las alternativas preventivas, Gómez mencionó determinados medicamentos desarrollados originalmente para tratar otras enfermedades, como hipertensión arterial, epilepsia o depresión, que también demostraron utilidad en pacientes con migraña.
“No se sorprendan si van al médico y les indica uno de estos fármacos. Está comprobado que pueden prevenir las migrañas. No podemos decir que las curan, pero hacen que estén más espaciadas y sean de menor intensidad”, explicó.
Sin embargo, el especialista dedicó una advertencia particular a la automedicación, especialmente al consumo frecuente de productos que contienen ergotamina, una sustancia presente en algunos tratamientos utilizados contra el dolor de cabeza.
“La ergotamina tiene contraindicaciones definidas y su uso muy frecuente puede generar problemas en el mediano y largo plazo, incluso migrañas cuando no usamos ese fármaco”, advirtió. Por ese motivo, recomendó consultar con un profesional y evitar el consumo reiterado de analgésicos sin supervisión.
Cuándo un dolor de cabeza requiere atención urgente
Uno de los puntos centrales de la entrevista estuvo relacionado con las señales que pueden indicar un problema de salud más grave. Gómez explicó que determinados síntomas requieren una evaluación médica inmediata y no deben atribuirse automáticamente a una migraña. “Un dolor de cabeza muy intenso, como nunca tuve en mi vida, tiene que llevarnos al médico”, sostuvo.
También mencionó como señales de alarma las dificultades repentinas para hablar y la pérdida de fuerza en alguna parte del cuerpo. “Un dolor de cabeza que va acompañado de trastornos en el habla o pérdida de fuerza tiene que llevarnos a una consulta inmediata a la guardia”, remarcó el especialista.
Asimismo, señaló que un dolor intenso acompañado de fiebre, vómitos inusuales u otras manifestaciones preocupantes también necesita atención urgente. Estos cuadros pueden responder a distintas causas y requieren una evaluación profesional para establecer su origen.
Las recomendaciones para prevenir las migrañas
Hacia el cierre de su participación en Elonce, el doctor Ariel Gómez compartió una serie de hábitos que pueden contribuir a disminuir la frecuencia de las crisis y mejorar la calidad de vida de quienes conviven con migrañas.
Entre las principales recomendaciones destacó mantener horarios regulares de descanso, evitar saltear comidas, hidratarse adecuadamente y realizar actividad física de manera habitual. También aconsejó registrar los episodios para reconocer posibles desencadenantes.
“Mantener horarios regulares de sueño, comer regularmente, hidratarse, hacer actividad física y tener un diario para registrar las crisis”, resumió el especialista.
Finalmente, insistió en la importancia de consultar con un médico para elegir el tratamiento más adecuado y evitar la automedicación. El objetivo, explicó, no es solamente aliviar el dolor cuando aparece, sino reducir la frecuencia de las crisis y evitar que la migraña condicione la vida cotidiana.