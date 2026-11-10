La renovación de Lionel Scaloni se encamina: cuándo se anunciaría y hasta cuándo firmaría

La conferencia previa al amistoso con Uruguay podría ser el escenario del anuncio sobre el futuro de Lionel Scaloni. El entrenador de la Selección Argentina hablará este jueves 12 de noviembre y se espera que allí se oficialice su renovación.

Claudio Tapia estaría junto al director técnico para comunicar el acuerdo. La presencia del presidente de la AFA y el anuncio del nuevo contrato todavía están pendientes de confirmación.

Las conversaciones ya estaban avanzadas hacia el 21 de octubre y ambas partes apuntaban a cerrar el acuerdo durante la doble fecha FIFA de noviembre. La ventana incluye el clásico del viernes en la Bombonera y el amistoso del martes 17 frente a Costa Rica en Córdoba.

Cómo sería el nuevo contrato

Según informó DSports, el vínculo de Lionel Scaloni tendría un plazo inicial de dos años. El acuerdo contemplaría una cláusula para prolongarlo por otros dos después de la Copa América 2028.

Si se activa esa opción, el entrenador podría dirigir a la Argentina hasta el final del Mundial 2030. Ese torneo tendrá uno de sus partidos inaugurales en el país.

La AFA también busca mantener al cuerpo técnico que acompaña al seleccionador. Uno de los puntos abiertos es la continuidad de Walter Samuel, a quien intentan convencer para que siga como ayudante de campo.

Qué dijo Scaloni sobre Samuel y su futuro

Lionel Scaloni destacó la importancia de Samuel en su equipo y el vínculo personal que los une. “Yo quiero lo mejor para él. Si él quiere tomar una decisión, es justo que lo pueda hacer”, afirmó.

El entrenador también admitió que una eventual salida del exdefensor tendría peso en el grupo de trabajo. “Sería una pérdida importantísima y veremos qué pasa si después no está”, sostuvo.

Tras la derrota ante España en la final del Mundial 2026, el técnico había dicho que no sabía si seguiría después de diciembre. Meses más tarde, luego de la despedida de Lionel Messi frente a Benín, dejó una señal más favorable: “Si todo va bien, seguiré siendo entrenador”.

Un ciclo que podría superar los diez años

Lionel Scaloni asumió de manera interina en 2018, después del Mundial de Rusia y la salida de Jorge Sampaoli. Desde entonces encabezó la renovación del seleccionado y se mantuvo al frente durante dos Copas del Mundo.

En ese recorrido, Argentina ganó las Copas América de 2021 y 2024, la Finalissima de 2022 y el Mundial de Qatar. En 2026 volvió a disputar la final mundialista y terminó como subcampeona.

Si se concreta el nuevo vínculo, el ciclo alcanzará una década en 2028. La extensión prevista abriría la posibilidad de que Scaloni dirija su tercer Mundial al frente de la Albiceleste.