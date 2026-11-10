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Sorprendieron a un adolescente cuando escondía un arma detrás de un contenedor en Paraná

El procedimiento ocurrió este martes por la mañana en calle Francia, cerca de Circunvalación. Personal de Comisaría Tercera encontró un arma de compresión neumática que habría sido adaptada para utilizar cartuchos calibre .22. Intervino la Fiscalía.

10 de Noviembre de 2026
Paraná: adolescente intentó ocultar un arma modificada calibre .22.
Paraná: adolescente intentó ocultar un arma modificada calibre .22. Foto: (PER)

El procedimiento ocurrió este martes por la mañana en calle Francia, cerca de Circunvalación. Personal de Comisaría Tercera encontró un arma de compresión neumática que habría sido adaptada para utilizar cartuchos calibre .22. Intervino la Fiscalía.

Un adolescente fue identificado con un arma aparentemente modificada para disparar cartuchos calibre .22 en Paraná, durante un procedimiento policial realizado este martes por la mañana. El hecho ocurrió en calle Francia, en inmediaciones de Circunvalación, cuando efectivos de Comisaría Tercera realizaban recorridas preventivas por el sector.

 

Según la información policial, los uniformados observaron a un joven cuya actitud les llamó la atención. Al advertir la presencia de los agentes, el adolescente realizó un movimiento sospechoso y ocultó un elemento detrás de unos contenedores ubicados en las inmediaciones.

 

 

Ante esa situación, el personal policial procedió a identificarlo y constató que se trataba de un menor de edad. Posteriormente, los efectivos revisaron el lugar donde había dejado el objeto y encontraron un arma de compresión neumática, que presentaba características compatibles con una posible modificación.

 

(PER)
(PER)

 

Secuestraron el arma para realizar pericias

 

De acuerdo con el reporte oficial, el elemento encontrado sería un arma de aire comprimido aparentemente adaptada para utilizar cartuchos calibre .22. Sin embargo, esta circunstancia deberá ser determinada mediante los estudios técnicos correspondientes, ya que todavía no se confirmó su funcionamiento.

 

Tras el hallazgo, los policías informaron lo sucedido a la Fiscalía interviniente, que dispuso una serie de medidas para avanzar con las actuaciones. Entre ellas, ordenó el secuestro del arma y la intervención de personal especializado de Policía Científica.

 

Los peritos deberán examinar el elemento secuestrado para establecer sus características y determinar si efectivamente fue modificado para disparar municiones de fuego. El resultado de esos estudios permitirá precisar las condiciones del arma encontrada durante el procedimiento.

 

 

Intervino la División Minoridad

 

Por disposición de la Fiscalía, el adolescente fue trasladado a la División Minoridad, donde se continuaron las actuaciones correspondientes a su condición de menor de edad.

 

El procedimiento se desarrolló durante las recorridas preventivas que realizaba personal de Comisaría Tercera en la zona de calle Francia y Circunvalación.

 

Por el momento, no se informaron otros elementos secuestrados ni mayores precisiones sobre el adolescente. La investigación continuará a partir de las pericias solicitadas por la Justicia.

 

Temas:

Adolescente arma de fuego Paraná
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