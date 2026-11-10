Los dos santos que recordó el Papa León XIV en Córdoba: quiénes fueron y qué legado dejaron

El Papa León XIV recordó al Cura Brochero y a Mama Antula este martes 10 de noviembre, durante su segunda misa en la Argentina. Ante los fieles reunidos en Córdoba, presentó a los dos santos como ejemplos de cómo llevar la fe a la vida cotidiana.

En su homilía, el pontífice describió a la provincia como una tierra “rica en frutos de santidad”. Al hablar de los creyentes, señaló que “el mundo espera de nosotros un compromiso de vida y un testimonio de oración”.

Aunque vivieron en siglos distintos, ambos dedicaron parte de su labor a difundir los ejercicios espirituales de san Ignacio de Loyola. Mama Antula recorrió distintas regiones para organizar retiros y Brochero creó un lugar para realizarlos en las sierras cordobesas.

Quién fue el Cura Brochero

José Gabriel del Rosario Brochero nació en 1840 cerca de Villa Santa Rosa, según reseña la Diócesis de Cruz del Eje. En 1869 fue nombrado vicario del departamento San Alberto y se instaló en Villa del Tránsito, en el valle de Traslasierra.

Con ayuda de los pobladores, el sacerdote levantó una Casa de Ejercicios Espirituales para recibir a personas de la región. También impulsó caminos, acueductos, capillas y una escuela junto con las comunidades a las que atendía.

Conocido como el “cura gaucho”, murió el 26 de enero de 1914 en Villa del Tránsito. La localidad adoptó su nombre dos años después y el papa Francisco lo canonizó el 16 de octubre de 2016.

Quién fue Mama Antula

María Antonia de Paz y Figueroa nació en 1730 en Silípica, Santiago del Estero. Desde joven se vinculó con la Compañía de Jesús y continuó organizando retiros cuando la Corona española expulsó a los jesuitas en 1767.

Su tarea la llevó por distintas regiones del actual territorio argentino, entre ellas Córdoba. Al recordarla, el Papa León XIV evocó la máxima que guio sus recorridos: “andar hasta donde Dios no es conocido, para darlo a conocer”.

En Buenos Aires fundó la Santa Casa de Ejercicios Espirituales, donde dio continuidad a su labor. Murió en esa ciudad en 1799 y fue beatificada en 2016.

Qué destacó el Papa de los dos santos

Francisco canonizó a Mama Antula el 11 de febrero de 2024. Con esa ceremonia se convirtió en la primera mujer argentina reconocida como santa por la Iglesia católica.

El Papa León XIV evocó a ambos para mostrar distintas maneras de transmitir la fe. En la santiagueña destacó la decisión de salir al encuentro de otras comunidades, mientras que la historia del sacerdote cordobés reunió el trabajo pastoral y las obras para sus vecinos.

Hacia el final de la homilía, el pontífice llevó ese llamado a escenas cotidianas. “Vayan y sean santos”, exhortó antes de mencionar lugares como la escuela, la plaza, el tambo y la oficina.