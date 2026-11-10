El truco para encontrar películas y series ocultas en una popular plataforma de streaming

Los códigos secretos de Netflix para noviembre de 2026 permiten descubrir películas, series y documentales que no siempre aparecen en la pantalla principal de la plataforma. Se trata de un sencillo truco que permite explorar categorías ocultas y acceder a una mayor variedad de contenidos mediante combinaciones numéricas, sin necesidad de instalar aplicaciones ni pagar una suscripción adicional.

Aunque Netflix dispone de un amplio catálogo, su pantalla principal muestra una selección personalizada mediante algoritmos que consideran las preferencias y los antecedentes de visualización de cada usuario. Por ese motivo, numerosas producciones pueden quedar fuera de las sugerencias más visibles.

Según informó La Nación, para quienes buscan películas clásicas, documentales especializados, anime o producciones de determinados países, existe una alternativa sencilla: utilizar códigos numéricos que identifican distintas categorías dentro del servicio de streaming.

Cómo utilizar los códigos secretos de Netflix

El procedimiento consiste en ingresar desde un navegador web a la dirección https://www.netflix.com/browse/genre/ y agregar al final el número correspondiente al género que se desea explorar.

Por ejemplo, para acceder a la categoría de películas de acción y aventuras, se debe escribir https://www.netflix.com/browse/genre/1365. De esta manera, la plataforma muestra los títulos disponibles dentro de esa clasificación para la cuenta y la región del usuario.

El sistema no requiere modificar la configuración ni contratar un servicio adicional. Sin embargo, los códigos no desbloquean películas restringidas ni garantizan que todos los títulos estén disponibles en Argentina, ya que el catálogo depende de las licencias de distribución.

Códigos de Netflix para acción, ciencia ficción y anime

Entre las categorías más buscadas aparecen las películas de acción y aventuras, identificadas con el código 1365, y los thrillers de acción, con el 43048. También se puede explorar el cine de aventuras mediante el 7442.

Para quienes prefieren historias futuristas, la categoría de ciencia ficción y fantasía utiliza el código 1568, mientras que las producciones sobre extraterrestres se identifican con el 3327. Las películas de zombis corresponden al 75405.

El anime también cuenta con múltiples clasificaciones: anime general (7424), anime de acción (2653), ciencia ficción (2729), terror (10695), fantasía (11146), comedia (9302) y series de anime (6721).

Películas clásicas, deportes y documentales

Los aficionados al cine clásico pueden ingresar al código 31574. Existen además categorías para comedias clásicas (31694), dramas clásicos (29809), películas románticas clásicas (31273) y westerns (47465).

En deportes, los códigos permiten encontrar películas sobre fútbol (12803), básquet (12762) y béisbol (12339). También hay clasificaciones para documentales deportivos (180), cine de boxeo (12443) y artes marciales (8985).

Los documentales tienen su propia categoría general (6839), además de opciones específicas sobre historia (5349), ciencia y naturaleza (2595), viajes y aventuras (1159), biografías (3652) y crímenes (9875).

Otros códigos para descubrir contenidos

Netflix también organiza su catálogo mediante categorías de cine independiente (7077), terror (8711), películas románticas (8883), producciones infantiles (27346) y cine de culto (7627).

Quienes buscan películas de determinados países pueden utilizar los códigos de cine latinoamericano (1613), francés (58807) o coreano (5685). También existen categorías para programas de comida y viajes (72436) y realities (9833).

Estos accesos permiten explorar contenidos más allá de las recomendaciones automáticas. Aunque no se trata de un catálogo secreto independiente, los códigos ofrecen una forma práctica de encontrar películas y series de interés dentro de la biblioteca disponible para cada suscriptor.