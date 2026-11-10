Un mate artesanal fabricado en Entre Ríos llegó a manos del Papa León XIV

Un mate artesanal fabricado en Gualeguaychú llegó a manos del Papa León XIV durante su visita a la Argentina. La pieza fue elaborada por el emprendimiento entrerriano MC Mates, a pedido de la Orden de San Agustín de Buenos Aires, y entregada personalmente al Sumo Pontífice durante la tarde del lunes 9 de noviembre.

El responsable del emprendimiento, Mariano Carboni, contó a R2820 que el encargo surgió después de que la firma publicara en sus redes sociales un video del mate que había fabricado para Lionel Messi. A los pocos días, integrantes de la congregación religiosa se comunicaron para consultar por un modelo destinado al Papa.

“Nos dijeron que querían regalarle un mate al Papa y que cuál le recomendaríamos”, relató Carboni, quien explicó que propusieron uno de los diseños más exclusivos de su producción artesanal.

Cómo es el mate entrerriano que recibió el Papa

El modelo elegido fue un mate imperial forrado en cuero crudo, con costura de soguería, virola y base de alpaca. Según explicó el fabricante, el diseño buscó representar las tradiciones argentinas mediante materiales y técnicas artesanales.

“Es algo muy tradicional, algo que trasciende por lo que refleja el cuero crudo en la tradición argentina”, sostuvo Carboni. También destacó que la costura de soguería refleja el trabajo manual necesario para elaborar la pieza.

El mate fue presentado en una caja especialmente preparada, con un grabado que incluía el escudo del Vaticano, un corazón y la dedicatoria “con fraterno afecto”. El obsequio se completó con una bombilla fabricada por La Entrerriana, una empresa ubicada en calle Padre Schachtel de Gualeguaychú.

La emoción al conocer que el regalo llegó a destino

Carboni explicó que recibió un video que confirmaba la entrega del mate al Sumo Pontífice. La noticia generó satisfacción entre los integrantes del emprendimiento, que habían trabajado en la elaboración del obsequio por encargo de la congregación.

“El video nos lo pasaron hoy, así que estamos súper contentos de que haya llegado a las manos del Papa. Es un orgullo porque es un producto hecho acá, en nuestro taller”, expresó el emprendedor.

La entrega se produjo durante la visita de León XIV a la Argentina, después de que el Pontífice destacara públicamente el significado del mate durante su paso por Uruguay.

Qué dijo León XIV sobre el mate

Durante su primera misa en Latinoamérica, celebrada en Paysandú, el papa León XIV hizo referencia a esta costumbre característica de Argentina y Uruguay. Señaló que el mate está presente “en cada hogar, en cada lugar de estudio y de trabajo” y destacó que “hasta Roma ha llegado”.

El Pontífice lo describió como un símbolo de “familiaridad, amistad y de encuentro”, además de mencionar aquellos momentos en los que se comparte en soledad, durante el silencio y la oración.

Sus palabras adquirieron un significado especial para los fabricantes entrerrianos, cuyo producto terminó convirtiéndose en un obsequio para el máximo representante de la Iglesia católica.

El emprendimiento que también fabricó mates para Messi

No fue la primera vez que MC Mates elaboró piezas destinadas a figuras de reconocimiento internacional. Durante la primera mitad de 2026, el emprendimiento fabricó mates para los integrantes de la Selección Argentina de fútbol, antes del Mundial disputado en América del Norte.

Posteriormente, confeccionó un modelo especial para Lionel Messi, con motivo de su despedida de la Selección. La publicación de ese trabajo en redes sociales fue precisamente la que llamó la atención de los integrantes de la Orden de San Agustín.

Con la entrega del mate a León XIV, el emprendimiento de Gualeguaychú sumó un nuevo destinatario internacional a su producción artesanal, mediante una pieza que reunió materiales tradicionales y trabajo de fabricantes locales.