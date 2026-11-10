Becas Progresar en noviembre 2026: cuánto se cobra y cómo consultar el pago en ANSES

Los titulares de las Becas Progresar pueden verificar por internet si tienen una cuota liquidada para cobrar en noviembre de 2026. El monto mensual fijado para el programa es de $35.000, aunque el importe que recibe cada estudiante depende de las condiciones de su línea.

En las cuotas sujetas a una retención del 20%, el depósito es de $28.000. Los $7.000 restantes quedan pendientes hasta que se acrediten las condiciones correspondientes.

En Progresar Obligatorio, la escuela debe certificar la regularidad del alumno y el cumplimiento de las exigencias del programa. En Formación Profesional, el saldo retenido se acredita una vez que se certifica la finalización del curso.

Cómo saber si la beca está liquidada

Una opción es ingresar al sitio oficial de ANSES y abrir la sección Certificación Negativa. Allí se debe cargar el CUIL del titular y seleccionar el período que se quiere revisar.

Para buscar la cuota que se cobraría en noviembre, el relevamiento de El Destape indica que corresponde elegir octubre de 2026 (10/2026). Si aparece la leyenda “Registra Liquidaciones de PROG.RES.AR”, hay un registro asociado a la beca para el período consultado.

La liquidación es el registro administrativo del pago, mientras que la acreditación ocurre cuando el dinero ingresa en la cuenta bancaria o billetera virtual. Si la leyenda no aparece, ese resultado por sí solo tampoco indica que el estudiante haya perdido el beneficio.

Dónde consultar la fecha de cobro

Para revisar si la cuota de Progresar tiene un día asignado, el titular puede ingresar a Mi ANSES con su CUIL y Clave de la Seguridad Social. Una vez dentro, debe buscar la opción Fecha y lugar de cobro.

Si la fecha todavía no figura, otra vía es la Atención Virtual del organismo. En la sección de consultas rápidas se puede seleccionar “Estado de tu liquidación de Progresar” para consultar la situación del pago.

Cuando llega el día previsto, el estudiante puede comprobar la acreditación en los movimientos de la cuenta o billetera registrada a su nombre. Allí también podrá verificar cuánto recibió en esa cuota.