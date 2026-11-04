Tarjeta SUBE en noviembre: cuánto se puede cargar y hasta dónde alcanza el saldo negativo

La tarjeta SUBE permite acumular un saldo máximo de $40.000 durante noviembre de 2026. El sistema también contempla un saldo de emergencia de $1.200 para pagar viajes cuando el crédito disponible no resulta suficiente.

El tope de $40.000 corresponde al dinero total que puede almacenar la tarjeta, independientemente de la cantidad de recargas realizadas. Si una operación supera el espacio disponible, el excedente queda pendiente de acreditación hasta que se utilice parte del saldo.

Las cargas electrónicas admiten hasta $30.000 por operación. Quienes necesiten incorporar una suma mayor deberán realizar más de una transacción, respetando siempre el límite acumulado.

Cómo funciona el saldo negativo

El saldo de emergencia permite seguir viajando aunque la tarjeta SUBE no tenga crédito suficiente para cubrir el pasaje. Su utilización genera un importe negativo que se descuenta de la siguiente recarga.

Una vez alcanzado el límite de $1.200, será necesario volver a cargar para pagar nuevos viajes. Por eso, el margen disponible dependerá del saldo previo y del valor de cada boleto.

Las recargas pueden realizarse desde la aplicación SUBE, homebanking, cajeros automáticos o billeteras virtuales. Luego deben acreditarse mediante una Terminal Automática, un celular compatible con NFC o Carga a Bordo en los colectivos habilitados.

Quiénes pueden acceder al descuento del 55%

La Tarifa Social Federal ofrece una reducción del 55% a los grupos comprendidos en el beneficio. Para utilizarla, la tarjeta SUBE debe estar registrada a nombre de la persona que reúne las condiciones correspondientes.

Entre los destinatarios se encuentran jubilados y pensionados, titulares de AUH y Asignación por Embarazo, beneficiarios de pensiones no contributivas y PUAM, personal de casas particulares y veteranos de Malvinas. También alcanza a monotributistas sociales, estudiantes de Progresar, personas que cobran el seguro por desempleo y beneficiarios de Volver al Trabajo y Acompañamiento Social.

El registro es gratuito y puede hacerse desde la página oficial de SUBE, la aplicación para Android o un Centro de Atención con DNI vigente. Otra alternativa es llamar al 0800-777-7823 y seleccionar la opción 3; registrar la tarjeta también permite gestionar la recuperación del saldo ante una pérdida o rotura.

Descuentos por combinar viajes en el AMBA

En los servicios alcanzados del Área Metropolitana de Buenos Aires, RED SUBE aplica descuentos cuando se combinan viajes dentro de un período de dos horas. La rebaja es del 50% en el segundo viaje y del 75% a partir del tercero.

Para acceder se debe utilizar el mismo medio de pago durante las combinaciones. El beneficio funciona con la SUBE física registrada, SUBE Digital o el QR de la aplicación, y puede acumularse con la Tarifa Social Federal donde corresponda.

Los colectivos habilitados del AMBA también admiten tarjetas bancarias sin contacto y dispositivos compatibles, además de otras alternativas digitales. La disponibilidad de esos medios debe distinguirse de los beneficios sociales y de combinación, que tienen condiciones específicas de acceso.