Fabricaron dos papamóviles para León XIV: cómo son las camionetas adaptadas para su visita

Toyota Argentina desarrolló dos papamóviles para el Papa León XIV a partir de camionetas Hilux, que fueron especialmente modificadas para cumplir con los requisitos del Vaticano durante la visita del pontífice al país. Los vehículos estarán destinados a los recorridos previstos en Córdoba y Buenos Aires e incorporaron modificaciones estructurales, elementos de seguridad, sistemas de comunicación y detalles protocolares para facilitar el traslado del Santo Padre.

El proyecto fue coordinado por la automotriz japonesa y contó con la participación de ingenieros, técnicos y proveedores argentinos. Una de las empresas centrales fue Equipamientos Vallé, una firma cordobesa con más de 70 años de trayectoria, que se encargó de transformar las camionetas convencionales en vehículos adaptados para las actividades papales.

Julián Benedetti Basone, ingeniero de Toyota Argentina y responsable del proyecto, explicó en diálogo con Cadena 3 que el trabajo comenzó cuando surgió la posibilidad de una visita de León XIV. A partir de entonces, la compañía inició contactos con la Conferencia Episcopal Argentina, la Nunciatura Apostólica y representantes del Vaticano para conocer las exigencias que debían cumplir los vehículos.

Cómo comenzó el proyecto de los papamóviles de León XIV

La fabricación de los dos papamóviles requirió una planificación conjunta entre Toyota Argentina y las instituciones vinculadas con la organización de la visita. El objetivo fue desarrollar unidades que permitieran al pontífice desplazarse durante sus actividades públicas, manteniendo las condiciones de seguridad y visibilidad necesarias para los encuentros multitudinarios.

“Presentamos una propuesta basada en algunos requisitos que el mismo Vaticano nos facilitó. A partir de ahí trabajamos con nuestros ingenieros, técnicos y proveedores”, explicó Benedetti Basone. El ingeniero señaló que la iniciativa involucró diferentes sectores de la automotriz y empresas especializadas, que participaron en el diseño y la ejecución de las modificaciones.

La transformación se realizó sobre dos camionetas Toyota Hilux convencionales. Aunque ambas fueron adaptadas para una función específica, conservaron características propias del modelo original, entre ellas su capacidad de circulación y parte del equipamiento tecnológico. Una unidad fue destinada a Córdoba y la otra a Buenos Aires, de acuerdo con la organización prevista para los recorridos del Papa.

Escalera eléctrica, sillón papal y una cúpula transparente

Entre las principales modificaciones incorporadas a las Hilux se destacó un sistema de acceso posterior mediante una escalera eléctrica diseñada especialmente para facilitar el ingreso y la salida del pontífice. También se instalaron asideros y barandas que permitirán que León XIV pueda trasladarse de pie durante determinados recorridos, una característica habitual de los vehículos utilizados en celebraciones multitudinarias.

Los papamóviles cuentan, además, con un sillón papal para que León XIV pueda permanecer sentado o descansar durante los desplazamientos. La estructura fue complementada con una cúpula transparente e iluminada, diseñada para permitir que los fieles puedan observar al pontífice desde distintos ángulos, sin perder visibilidad durante su recorrido.

Otro de los elementos incorporados fue un sistema de comunicación directa entre León XIV y su chofer personal. Esta herramienta permitirá mantener contacto durante los traslados y facilitar la coordinación de los movimientos del vehículo. En cuanto a los sistemas de protección, Benedetti Basone evitó brindar especificaciones técnicas por razones de seguridad.

A qué velocidad circularán los vehículos durante los recorridos

El ingeniero explicó que los papamóviles fueron concebidos para circular a velocidades reducidas, especialmente durante los trayectos en los que el pontífice permanezca de pie en la parte posterior. Por ese motivo, los desplazamientos se realizarán prácticamente a paso de hombre, una condición que también permitirá que los asistentes puedan observarlo durante su paso.

La circulación requerirá circuitos previamente establecidos y coordinados con los equipos responsables de la seguridad. Los trayectos deberán contar con espacio suficiente para el desplazamiento de las camionetas y de los vehículos que integren el operativo de acompañamiento, además de contemplar las características de los lugares donde se desarrollarán las actividades.

A pesar de las modificaciones, las unidades conservaron parte del equipamiento original de la Toyota Hilux. Entre esos elementos se encuentra el sistema multimedia, incluida la radio, por lo que el Papa tendrá la posibilidad de escuchar emisoras durante sus traslados.

Los detalles del Vaticano que incorporaron las Hilux

La estética de los papamóviles también fue diseñada de acuerdo con las indicaciones recibidas desde el Vaticano. Las camionetas fueron pintadas completamente de blanco y se incorporaron terminaciones doradas, banderines y el escudo papal correspondiente a León XIV, con el objetivo de respetar los símbolos y características habituales de los vehículos utilizados por los pontífices.

El escudo de León XIV incluye referencias a la orden de San Agustín, con elementos como un libro y un corazón, además de una flor de lis vinculada con la Virgen María. Estos símbolos fueron incorporados a los vehículos como parte de su identificación institucional y religiosa, junto con otros detalles ornamentales elaborados especialmente para la ocasión.

Otro elemento distintivo es la matrícula SCV 1, identificación correspondiente al Estado de la Ciudad del Vaticano. Las unidades fueron preparadas para exhibir esa patente durante su utilización como vehículos papales, en consonancia con los requerimientos protocolares establecidos para este tipo de traslados.

Toyota fabricó dos papamóviles Hilux para León XIV.-

El aporte de trabajadores cordobeses a los papamóviles

Uno de los aspectos destacados del proyecto fue la participación de Equipamientos Vallé, una empresa de Córdoba que cuenta con más de siete décadas de trayectoria y mantiene una relación de trabajo con Toyota desde hace más de 20 años. La firma estuvo a cargo de las modificaciones necesarias para convertir las camionetas en vehículos destinados al traslado del pontífice.

Además de las tareas de ingeniería y adaptación estructural, el trabajo incluyó detalles artesanales realizados por personas vinculadas con los equipos participantes. Entre ellos se encontraron los banderines que decoran las unidades, confeccionados por la madre de Ignacio, uno de los trabajadores que intervino en la transformación de los vehículos.

Benedetti Basone destacó el compromiso de quienes participaron en el desarrollo y explicó que tanto las modificaciones de mayor complejidad como los elementos decorativos recibieron una atención especial. “Se puso tanto amor a cada detalle que, al momento de hacer una banderita o un corte estructural de la camioneta para lograr la transformación, se puso el mismo empeño y el mismo nivel de detalle”, expresó.

Qué empresas participaron y dónde están los vehículos

El proyecto reunió a distintas compañías y proveedores que colaboraron en las diferentes etapas de desarrollo y preparación de las unidades. Además de Toyota Argentina y Equipamientos Vallé, participaron Transporte Furlong y el concesionario Kansai, entre otros integrantes del equipo encargado de concretar la iniciativa.

Según informó el responsable del proyecto, uno de los papamóviles ya fue trasladado a Córdoba, donde quedó previsto que permaneciera bajo el cuidado de Gendarmería Nacional. La segunda unidad fue destinada a Buenos Aires, ciudad que también forma parte de las actividades programadas durante la visita del pontífice.

La fabricación de los dos vehículos combinó ingeniería automotriz, requerimientos protocolares y trabajo de proveedores nacionales. Desde la adaptación de las estructuras hasta la incorporación de sistemas especiales y elementos ornamentales, el desarrollo demandó la participación de equipos técnicos con distintas especialidades.