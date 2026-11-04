Visita del Papa a la Argentina: autorizaron medidas de defensa aérea y posibles derribos

El Papa llega este domingo a la Argentina

En el marco de la visita del Papa León XIV a la Argentina, prevista entre el 8 y el 11 de noviembre, el Gobierno nacional amplió las Reglas de Protección Aeroespacial.

Mediante el Decreto 1334/2026, publicado este miércoles en el Boletín Oficial, se establecieron condiciones especiales para la intervención del Sistema de Defensa Aeroespacial en las zonas de operaciones restringidas TMA Baires (Área de Control Terminal de Buenos Aires) y TMA Córdoba (Área de Control Terminal de Córdoba) , donde se desarrollarán actividades vinculadas con la presencia del pontífice.

El decreto contempla la posibilidad de utilizar la fuerza para el derribo o destrucción de vectores aéreos de origen externo declarados hostiles, siempre que se cumplieran las condiciones expresamente establecidas.

En qué situaciones se podrá utilizar la fuerza

La disposición definió como acto hostil un ataque armado o la utilización, o amenaza inminente de utilización, de un vector aéreo como arma contra la vida de las personas, los intereses vitales de la Nación u objetivos estratégicos.

La declaración de hostilidad corresponderá al comandante conjunto aeroespacial, una vez confirmado el acto hostil. La decisión deberá comunicarse inmediatamente al ministro de Defensa y a los medios intervinientes.

El uso de la fuerza quedó establecido como último recurso, después de agotar los procedimientos de identificación, interceptación, advertencia y orden de aterrizaje. Además, requerirá la aprobación del ministro de Defensa.

Qué establece para las aeronaves civiles

En el caso de aeronaves civiles, el decreto limitó la aplicación de la fuerza a situaciones de ataque armado o amenaza inminente y cierta contra la vida de las personas que no puedan neutralizarse mediante otros procedimientos.

La normativa aclaró que, ante el incumplimiento de instrucciones por parte de una aeronave civil, corresponderá exclusivamente su interceptación y la orden de aterrizaje.

También dispuso que el Comando Conjunto Aeroespacial coordine con la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) las restricciones de tránsito aéreo necesarias en las zonas alcanzadas.

Las disposiciones especiales regirán desde el domingo 8 hasta el miércoles 11 de noviembre de 2026, inclusive.

Durante ese período, el Comando Conjunto Aeroespacial podrá adoptar distintos niveles de control del espacio aéreo, según la gravedad de las situaciones detectadas.