El Gobierno provincial firmó un convenio con el Conicet para estudiar el potencial minero de Entre Ríos

El gobernador Rogelio Frigerio y el presidente del Conicet, Daniel Salamone, firmaron un acuerdo para realizar un relevamiento geológico y minero en Entre Ríos. La inversión será de casi $190 millones e incluirá perforaciones exploratorias en 11 departamentos de la provincia.
El gobernador Rogelio Frigerio firmó un convenio con el Conicet para realizar un relevamiento geológico y minero en Entre Ríos, con una inversión provincial de 189,9 millones de pesos. El acuerdo, suscripto junto al presidente del organismo científico, Daniel Salamone, permitirá estudiar los recursos minerales de distintas regiones entrerrianas e identificar posibles oportunidades de desarrollo productivo e industrial.
La iniciativa contempla la identificación y caracterización de materias primas minerales, el análisis de sus propiedades y la evaluación de posibles aplicaciones en la industria, la construcción y la infraestructura. Los resultados permitirán generar información científica para orientar futuras inversiones y políticas públicas.
De la firma también participaron el ministro de Desarrollo Económico, Guillermo Bernaudo; la secretaria de Comercio, Minería y Desarrollo Emprendedor, Noelia Zapata; y el integrante del Directorio del Conicet, Walter Sione.
Frigerio destacó la importancia de vincular la ciencia con la producción
Tras la firma del acuerdo, el gobernador destacó la importancia de aprovechar el conocimiento científico para identificar nuevas posibilidades económicas en la provincia.
“El conocimiento que nuestros investigadores han construido durante años es un activo estratégico para Entre Ríos. Este convenio con el Conicet nos permitirá profundizar el conocimiento sobre nuestros recursos minerales e identificar nuevas oportunidades de desarrollo productivo”, sostuvo Frigerio.
Asimismo, afirmó: “Estamos convencidos de que la articulación entre ciencia y producción puede traducirse en nuevas industrias, más empresas entrerrianas y más trabajo para nuestra gente”.
Una inversión de casi $190 millones del Fondo Minero
El proyecto demandará una inversión de 189.917.371,90 pesos, financiada con recursos del Fondo Minero de Entre Ríos, creado mediante la Ley provincial Nº 10.158.
Según informó el Gobierno provincial, será la primera vez que se utilicen recursos de ese fondo para financiar una investigación científica destinada a conocer y desarrollar el potencial minero entrerriano.
El ministro Guillermo Bernaudo explicó que el acuerdo permitirá contar con información técnica sobre recursos naturales que, hasta el momento, no habían sido estudiados de manera integral. Además, destacó el trabajo realizado por la Dirección de Minería provincial, encabezada por Ricardo Iturriza, para impulsar la iniciativa.
Qué minerales se estudiarán y dónde se harán las perforaciones
El relevamiento comprenderá diferentes materiales presentes en el territorio provincial, entre ellos arenas silíceas, arcillas, limos, calizas, yeso, basaltos, areniscas y cantos rodados.
Los especialistas realizarán al menos 22 perforaciones exploratorias, que alcanzarán una extensión acumulada de 700 metros. Los trabajos se organizarán en seis etapas y abarcarán sectores de 11 departamentos entrerrianos.
Las tareas se desarrollarán en Diamante, Paraná, Victoria, Nogoyá, Islas del Ibicuy, La Paz, Federal, Villaguay, San Salvador, Federación y Concordia. El objetivo será obtener información sobre las características y propiedades de los recursos minerales existentes en esas regiones.
El Conicet aportará investigadores y conocimiento científico
El presidente del Conicet, Daniel Salamone, remarcó la importancia de conocer los recursos naturales para planificar proyectos productivos.
“Un país se desarrolla cuando conoce los recursos con los que cuenta. A través de este convenio, el Conicet aportará conocimiento científico para identificar y caracterizar las materias primas minerales de Entre Ríos, generando información pública, rigurosa y de calidad que permita planificar futuras inversiones”, expresó.
El trabajo estará a cargo de especialistas del Centro de Investigaciones Científicas y de Transferencia de Tecnología a la Producción (Cicyttp).
Salamone también destacó que el objetivo será transformar el conocimiento científico en oportunidades de desarrollo, empleo y valor agregado local, incorporando criterios de sustentabilidad y cuidado ambiental.
Un estudio con enfoque ambiental y productivo
El investigador del Conicet y responsable del Laboratorio de Geología de Llanuras del Cicyttp, Ernesto Brunetto, consideró que el convenio permitirá actualizar y ampliar investigaciones que el organismo viene desarrollando.
“Es un hito muy importante la firma de este convenio porque permitirá poner al día el estado de investigaciones que nosotros venimos desarrollando desde nuestro trabajo cotidiano, pero a su vez con una proyección aplicada para un interés especial de la provincia”, sostuvo.
Además, resaltó que el organismo cuenta con especialistas de distintas disciplinas para analizar aspectos relacionados con la actividad minera, entre ellos el impacto ambiental, la innovación de materiales y la reutilización de productos.
Los resultados servirán para orientar futuras inversiones
Como resultado del relevamiento, se elaborará una base de datos geológicos y mineros, acompañada de información técnica estandarizada y cartografía de las regiones estudiadas.
Esta herramienta permitirá conocer con mayor precisión los recursos disponibles, evaluar alternativas de aprovechamiento y aportar información para la planificación de políticas públicas vinculadas con la producción y la industria.
No obstante, desde el Gobierno aclararon que la viabilidad económica y comercial de los minerales dependerá de los resultados de la investigación y de posteriores evaluaciones. Por lo tanto, el convenio constituye una primera etapa de estudio y no implica que ya existan proyectos de explotación definidos.