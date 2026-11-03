Murió una joven cerca de completar su primera maratón: sufrió una rara afección muscular

Una joven de 24 años murió tras desplomarse durante el Maratón de Nueva York, disputado este domingo. La víctima, identificada como Rachel Apa, era oriunda de Lewisberry, Pensilvania, y participaba por primera vez de la competencia. Se encontraba a poco más de tres kilómetros de completar el recorrido cuando sufrió una descompensación.

El episodio ocurrió alrededor de las 13:30, cerca del kilómetro 39, a la altura de la calle 85 de Central Park. La corredora recibió maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) por parte de espectadores y profesionales médicos que se encontraban en el lugar. Posteriormente, fue trasladada al Mount Sinai Medical Center, donde falleció después de las 21:40.

Según informó The New York Times, su padre, Steve Apa, señaló que la causa de muerte fue rabdomiólisis, una afección que provoca la descomposición de las fibras musculares y la liberación de sustancias al torrente sanguíneo que pueden ocasionar graves daños renales.

Aunque puede desencadenarse por esfuerzos físicos extremos, médicos consultados calificaron de “extremadamente rara” su aparición en estas circunstancias.

Los desesperados intentos por salvarla

Michaela Nicholas, una trabajadora social que presenciaba la competencia, fue una de las primeras personas en asistir a la joven. Había visto pasar a Rachel con el dorsal 29977 y, segundos después de alentarla, observó cómo se desplomaba sobre el recorrido.

Al acercarse, comprobó que no tenía pulso y solicitó ayuda. Tres personas, entre ellas dos médicos, comenzaron a realizar maniobras de RCP hasta que llegó el personal sanitario de la organización, que continuó con la reanimación y utilizó un desfibrilador.

La corredora fue trasladada en ambulancia al hospital, donde los profesionales trabajaron durante más de seis horas para intentar salvarle la vida. Sin embargo, los esfuerzos no lograron revertir su estado.

Los últimos mensajes que intercambió con su padre

Mientras Rachel corría, su padre seguía el recorrido desde Pensilvania mediante la aplicación oficial de la competencia. Durante la jornada le envió mensajes de aliento, mientras que su madre, Michelle Apa, acompañaba la carrera desde distintos puntos de Nueva York junto a dos amigas de la joven.

En el kilómetro 15, Rachel le escribió a su padre una frase que ambos compartían desde hacía años: "Hey, go". Poco después, agregó: "Nunca me sentí tan bien".

Steve le respondió con una advertencia: "Genial, no te excedas. Es tu primer maratón. Es una carrera de aprendizaje".

Sin embargo, hacia el kilómetro 29, los mensajes de la corredora cambiaron. Primero escribió "Ay" y, en los kilómetros 30 y 31, repitió "Ay, ay". Después dejó de responder.

Su padre continuó enviándole palabras de aliento y, en el kilómetro 35, le escribió: "Todo a la meta, nada a la velocidad". Cuando la aplicación mostró que Rachel había dejado de avanzar cerca del kilómetro 39, comenzó la preocupación familiar.

Michelle, que esperaba a su hija cerca de la llegada, se dirigió al lugar donde figuraba su última ubicación. Allí, un paramédico le informó que una ambulancia acababa de trasladarla al hospital.

Quién era Rachel Apa y por qué corría la maratón

Rachel había sido jugadora de hockey sobre césped en la Universidad de Bucknell, en Pensilvania. Además, había comenzado recientemente una maestría en Administración de Empresas (MBA) en la Universidad Charleston Southern, mientras trabajaba de manera remota como gerente de producto para una compañía de componentes eléctricos.

Su padre la describió como "alguien que siempre estaba en movimiento" y manifestó su desconcierto por lo sucedido. "Es incomprensible. Perfecta salud, perfecta condición, 24 años", expresó.

La joven había elegido participar en el Maratón de Nueva York con un objetivo solidario: recaudar fondos para la Fundación Parkinson, en homenaje a su abuelo paterno, fallecido en 2022 a causa de esa enfermedad.

"Mi abuelo fue uno de mis modelos a seguir. Me enseñó a mantenerme activa, a superar mis límites y a abrazar los desafíos", había escrito Rachel en su página de recaudación de fondos.

El comunicado de los organizadores

Los New York Road Runners (NYRR), responsables de la organización del Maratón de Nueva York, confirmaron el fallecimiento y expresaron sus condolencias a la familia.

"Estamos profundamente entristecidos por el fallecimiento de Rachel tras su participación en la carrera del domingo. Nuestro pensamiento y más sinceras condolencias acompañan a su familia, amigos y a toda la comunidad de corredores", señalaron.

La organización recordó que el último fallecimiento de un participante después de un incidente médico durante la competencia se había registrado en 2024. De esta manera, el caso de Rachel Apa se convirtió en el segundo episodio fatal asociado a la prueba en tres años.