Federación: el IAPV y el municipio analizaron un proyecto de 123 viviendas

El IAPV y el municipio de Federación analizaron políticas habitacionales durante una reunión encabezada por el presidente del Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda, Manuel Schönhals, y el intendente Ricardo Bravo. El encuentro permitió evaluar proyectos en marcha y alternativas para atender la demanda de viviendas en la localidad.

Uno de los principales temas fue la situación de un proyecto de 123 viviendas que lleva adelante el municipio en el marco del Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap). La iniciativa está vinculada al Fondo de Integración Socio Urbana (FISU).

Durante la reunión, las autoridades intercambiaron información sobre el estado del programa y las consultas realizadas por el gobierno municipal ante organismos nacionales. En ese contexto, el IAPV acompaña las gestiones de Federación para avanzar con el proyecto habitacional.

El acompañamiento provincial a los municipios

Schönhals destacó la importancia de mantener una comunicación permanente con las administraciones municipales para conocer sus necesidades y trabajar en posibles soluciones a los problemas habitacionales.

"El gobernador Rogelio Frigerio nos pide estar en permanente contacto con los gobiernos locales, y eso venimos haciendo: atendiendo sus demandas y buscando de manera conjunta la forma de resolver la enorme cantidad de problemas que aún tenemos. Uno de ellos es la demanda habitacional", expresó.

El funcionario remarcó así la necesidad de coordinar acciones entre los distintos niveles del Estado, especialmente en aquellas localidades donde existen proyectos que requieren gestiones ante organismos nacionales.

Créditos y alternativas para acceder a viviendas

Del encuentro también participó Juan Pablo Versalli, delegado de la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (Uthgra) en Federación.

El representante gremial se interiorizó sobre las operatorias habitacionales del IAPV, particularmente los créditos individuales destinados a construir viviendas sobre terrenos propios y las alternativas disponibles para entidades intermedias.

La reunión contó además con la presencia del vocal del organismo provincial, Eduardo López Segura. Las autoridades abordaron distintas herramientas habitacionales, aunque no se informaron nuevos plazos para el proyecto de 123 viviendas ni anuncios concretos sobre su financiamiento.