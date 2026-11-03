La Escuela Técnica de Villaguay vuelve al Eco YPF con un auto mejorado: cómo lo construyeron

La Escuela Técnica Nº 1 de Villaguay ultima los preparativos para competir en el Desafío Eco YPF con un vehículo más liviano y mejoras en su aerodinámica y maniobrabilidad. El equipo trabaja desde diciembre del año pasado, después de su primera participación en el certamen.

“Volvimos de la edición anterior y ya empezamos a trabajar en el auto nuevo, que es una evolución del viejo”, contó el profesor Adrián Larrondo a Elonce. El docente destacó que ya cumplieron una de sus principales metas: “Teníamos un objetivo específico que era bajar el peso y lo hemos logrado”.

El Desafío Eco YPF es una competencia nacional anual organizada por la Fundación YPF, en la que estudiantes de escuelas técnicas diseñan, construyen y ponen a prueba vehículos eléctricos de emisión cero. Todos reciben componentes homologados, mientras cada institución desarrolla la carrocería, la aerodinámica y su estrategia de carrera.

La competencia reunirá a más de 150 escuelas

La edición 2026 se desarrollará del 6 al 8 de noviembre en Junín, provincia de Buenos Aires. Participarán más de 150 escuelas técnicas de las 23 provincias, con una convocatoria cercana a los 2.000 jóvenes.

El viernes se realizará la presentación de los vehículos en la Cuesta de Roque Sáenz Peña. El sábado y domingo, la actividad se trasladará al Autódromo Eusebio Marcilla, con entrada libre y gratuita.

Para llegar a esa instancia, los estudiantes de Villaguay realizan pruebas en el patio escolar y entrenamientos en el kartódromo local. Allí verifican el funcionamiento del auto y practican las maniobras necesarias para las distintas pruebas.

Impresión 3D y simulaciones antes de construir

Una de las novedades del vehículo es su trompa, fabricada íntegramente mediante impresión 3D. También modificaron la geometría de la suspensión delantera para mejorar la agilidad del auto.

La Escuela Técnica desarrolló un túnel virtual para evaluar las propuestas aerodinámicas antes de llevarlas a la construcción. “Modelamos en 3D las ideas que dibujamos primero y vamos probando antes de construir para no gastar recursos”, explicó Larrondo.

El margen de trabajo está definido por el reglamento, que impide modificar el motor, la batería y la unidad de control entregados por la organización. Por eso, las mejoras se concentraron en el chasis, la carrocería y el aprovechamiento de la energía.

Materiales recuperados y entrenamiento en boxes

El equipo había proyectado construir un segundo auto, pero las limitaciones económicas lo llevaron a concentrarse en evolucionar el disponible. Los paneles laterales se hicieron con policarbonato recuperado de ventanas descartadas y para la impresión 3D aprovecharon sobrantes de filamento.

Además de reducir costos, debieron reservar recursos para viajar. “Somos una escuela humilde que tenemos mucha maquinaria, pero no tenemos para los recursos, entonces tenemos que optimizar todo”, señaló el profesor.

La carrera principal durará aproximadamente una hora y media e incluirá una parada obligatoria para cambiar de piloto. “Nos armamos un boxito a lo Fórmula 1”, relató Larrondo sobre los ensayos para completar esa operación dentro del máximo reglamentario de 30 segundos.

Cómo acompañar al equipo de Villaguay

El vehículo número 113 también participa de Ecofan, la instancia de apoyo virtual del certamen. Larrondo pidió buscar la publicación del equipo en las redes de Desafío Eco y colocar únicamente un “me gusta”, respetando las reglas de votación indicadas por la organización.

El docente agradeció el respaldo de los directivos, la Municipalidad y las empresas que aportaron recursos. También recordó la colaboración recibida de otros equipos entrerrianos durante el debut y expresó su intención de acompañar a las escuelas que se incorporan este año.

“Sabemos que es difícil, pero no imposible”, afirmó sobre las expectativas de la Escuela Técnica de Villaguay. Los estudiantes llegan motivados después de meses de trabajo y entrenamiento: “Ojalá podamos traer el título para Entre Ríos, sería genial”.