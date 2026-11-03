Lo buscaban por una causa de narcotráfico, intentó huir y terminó detenido en un campo de Hasenkamp

El hombre tenía pedido de captura desde hacía aproximadamente dos meses por su presunta vinculación con el secuestro de 1.300 kilos de marihuana en La Paz. Al advertir la presencia policial, intentó escapar. Durante el allanamiento secuestraron dinero, armas, celulares y un automóvil adulterado.
Hasenkamp: detuvieron a un prófugo por una causa de narcotráfico. Un prófugo vinculado al secuestro de 1.300 kilos de marihuana en Entre Ríos fue detenido en un establecimiento rural de Hasenkamp, departamento Paraná, después de permanecer aproximadamente dos meses oculto y con un pedido de captura vigente. El hombre intentó escapar al advertir la presencia policial, pero fue interceptado por los efectivos.
El procedimiento se concretó el sábado 31 de octubre en el establecimiento denominado "Doña Inés", ubicado sobre la Ruta Nacional 127. La detención fue resultado de una investigación desarrollada durante unos 60 días por personal de la Dirección General de Drogas Peligrosas de la Policía de Entre Ríos.
Según informaron fuentes policiales, el sospechoso estaría vinculado con una causa federal iniciada en febrero de este año, cuando fueron secuestrados aproximadamente 1.300 kilogramos de marihuana que eran transportados en una camioneta Renault Jumper en la ciudad de La Paz.
La investigación por narcotráfico y el comisario detenido
La causa judicial tiene además a un funcionario de la Policía de Entre Ríos detenido, quien reviste la jerarquía de comisario. Su situación forma parte de la investigación que lleva adelante la Justicia Federal para determinar las responsabilidades vinculadas con el cargamento de droga.
Las tareas para localizar al prófugo estuvieron a cargo de la Sección Narcotráfico de la División Operaciones, dependiente de la Dirección General de Drogas Peligrosas, en el marco de una investigación por infracción a la Ley Nacional 23.737.
Tras distintas diligencias, los investigadores establecieron que el hombre permanecía oculto en un campo de Hasenkamp. Cuando los efectivos ingresaron al establecimiento, el sospechoso advirtió el operativo e intentó darse a la fuga, aunque fue rápidamente reducido y detenido.
Secuestraron dinero, un arma y un automóvil adulterado
Durante el allanamiento, los policías encontraron numerosos elementos considerados de interés para la investigación. Entre ellos, un Toyota Corolla que presentaba adulteraciones en las numeraciones de chasis y motor, además de seis teléfonos celulares y documentación vehicular.
También secuestraron una carabina, 19 cartuchos calibre .22 sin percutir y dinero en efectivo de distintas monedas: aproximadamente dos millones de pesos argentinos, más de 240 dólares estadounidenses, 60.000 guaraníes y una suma menor de reales brasileños.
Desde la fuerza aclararon que no se encontraron sustancias estupefacientes durante el procedimiento. En el establecimiento fueron identificadas cinco personas y, por disposición judicial, el sospechoso quedó detenido e incomunicado.
La Justicia Federal continúa con la investigación
El operativo contó con la colaboración de la Compañía de Operaciones Especiales (COE), dependiente de la Dirección General de Operaciones y Seguridad Pública de la Policía provincial.
Las actuaciones se desarrollaron con intervención del Juzgado Federal de Paraná Nº 1, a cargo del juez Leandro Ríos, y de la Secretaría Criminal y Correccional Nº 1, encabezada por María Silvia González.
La investigación continúa bajo las directivas de la Justicia Federal, que buscará profundizar las diligencias para determinar el alcance de las responsabilidades penales y esclarecer las posibles conexiones del detenido con la causa por narcotráfico iniciada en La Paz.