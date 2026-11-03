Incendio afectó cinco viviendas y una mujer fue detenida tras un presunto conflicto de pareja

El incendio ocurrió durante la madrugada de este martes en Concepción del Uruguay. Inicialmente se había informado que dos viviendas resultaron afectadas, pero luego se confirmó que fueron cinco. Cuatro dotaciones de bomberos trabajaron en el lugar y una mujer quedó detenida.
Un incendio afectó cinco viviendas durante la madrugada de este martes en la zona de calles Estrada y 24 del Oeste, en Concepción del Uruguay. Cuatro dotaciones de Bomberos Voluntarios trabajaron para controlar las llamas y evitar que se extendieran a otras construcciones. En el marco del episodio, una mujer fue detenida, aunque todavía no se estableció oficialmente si tuvo participación en el inicio del fuego.
De acuerdo con información difundida por La Pirámide, inicialmente se había indicado que el incendio había afectado a dos viviendas. Sin embargo, nuevos datos permitieron determinar que las construcciones alcanzadas por las llamas eran cinco casillas utilizadas como viviendas independientes, en las que residían distintas personas.
La confusión inicial se produjo debido a las características de las edificaciones, que presentaban una distribución similar a habitaciones o piezas. Posteriormente, se pudo establecer que cada una funcionaba como una unidad habitacional independiente, lo que permitió precisar la magnitud del siniestro.
Investigan un presunto conflicto de pareja
Según pudo conocer el medio local, el episodio habría comenzado a partir de un conflicto de pareja que derivó en una situación de disturbios. En ese contexto, las autoridades procedieron a la detención de una mujer.
No obstante, hasta el momento no se confirmó oficialmente que la detenida haya tenido participación directa en el inicio del incendio. Tampoco se determinaron las circunstancias precisas que provocaron las llamas.
La investigación deberá esclarecer cómo se originó el fuego y establecer si existieron responsabilidades vinculadas con el siniestro.