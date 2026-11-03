Automovilista despistó en Autovía Artigas y sufrió lesiones en el rostro

Un hombre oriundo de Chajarí protagonizó un despiste en el kilómetro 324 de la Autovía Artigas. Conducía un Volkswagen Voyage y sufrió heridas visibles en el rostro. Tras el accidente, permanecía consciente y solicitaron una ambulancia para asistirlo.
Un automovilista de 46 años, oriundo de Chajarí, protagonizó un despiste en la Autovía José Gervasio Artigas, a la altura del kilómetro 324. El siniestro vial ocurrió este lunes, alrededor de las 21, cuando el conductor perdió el control de un Volkswagen Voyage gris que circulaba en sentido norte-sur.
Según informaron fuentes oficiales, el hombre sufrió lesiones visibles en el rostro, por lo que se solicitó la presencia de una ambulancia para brindarle asistencia médica. Pese al impacto, se encontraba lúcido y consciente cuando llegaron los efectivos al lugar.
Hasta el momento del reporte, se aguardaba la evaluación médica para establecer la gravedad de las heridas. No se precisaron las circunstancias que provocaron el despiste ni se informó sobre la participación de otros vehículos.
Tras el siniestro, trabajaron en el lugar efectivos de la Dirección de Prevención y Seguridad Vial de Paso Cerrito, funcionarios de la Sección Tagüe y personal de Gendarmería Nacional.
Los agentes intervinieron para asistir al conductor y realizar las actuaciones correspondientes, mientras se aguardaba la atención sanitaria.