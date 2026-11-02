Juicio a Pavón: "Los testimonios fueron muy claros y contundentes", destacó la querella

El juicio a Néstor Pavón por el femicidio de Micaela García avanza en Gualeguay con nuevas declaraciones que, según la querella, refuerzan la hipótesis de que el acusado participó directamente en el crimen ocurrido en abril de 2017. El abogado Marcelo Boeykens destacó los testimonios incorporados durante las primeras jornadas del debate.

En diálogo con Elonce, el representante de la familia de Micaela aseguró que las declaraciones fueron "muy claras, muy contundentes" y coincidieron con la teoría presentada por la acusación al comienzo del proceso.

"Estamos más que satisfechos con cómo venimos", sostuvo Boeykens, quien señaló que los testimonios aportaron elementos que, desde la perspectiva de la querella, permiten reconstruir la presunta participación de Pavón junto a Sebastián Wagner, condenado por el femicidio.

Marcelo Boeykens, abogado (Elonce)

El testimonio sobre el automóvil utilizado en el crimen

Uno de los relatos destacados corresponde a una mujer que aseguró haber visto a dos personas dentro del Renault 18 Break utilizado durante el crimen. Según explicó el abogado, la testigo observó directamente a sus ocupantes mientras circulaban por un camino vecinal.

"Yo lo vi con mis dos ojos", recordó Boeykens sobre la declaración. La mujer también relató que el vehículo circulaba a gran velocidad y que debió desplazarse hacia la banquina por el susto que le provocó la maniobra.

Para la querella, esta declaración resulta relevante porque respalda la hipótesis de que Wagner no estaba solo. Sin embargo, la identificación del segundo ocupante y la responsabilidad penal de Pavón deberán ser valoradas por el tribunal.

Las llamadas telefónicas y los horarios del lavadero

También declararon efectivos policiales que participaron de la investigación y de la captura de Wagner. Según Boeykens, sus testimonios abordaron comunicaciones telefónicas que Pavón habría mantenido con familiares del condenado durante su fuga.

El abogado sostuvo que esos contactos permiten analizar el presunto interés de Pavón en evitar la detención de Wagner. Se trata de una interpretación de la acusación que deberá confrontarse con el resto de las pruebas.

Asimismo, trabajadores del lavadero señalaron que Pavón no habría llegado a las 7 de la mañana, como se había indicado, sino alrededor de las 11. La querella considera que esa diferencia horaria resulta significativa para reconstruir los movimientos posteriores al crimen.

Qué testimonios restan en el juicio

Boeykens anticipó que entre las próximas declaraciones estará la del médico forense, cuyo testimonio no será transmitido públicamente por razones de resguardo.

También está prevista la participación de familiares de Pavón y Wagner, además de Gabriel Otero, quien habría limpiado el vehículo después de los hechos. Según el abogado, Otero había mencionado la presencia de barro en ambos asientos delanteros.

La querella considera que ese dato podría respaldar la existencia de dos ocupantes. Mientras continúa la producción de pruebas, el tribunal deberá determinar si los elementos presentados acreditan la responsabilidad atribuida a Pavón por el femicidio de Micaela García.