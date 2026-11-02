Exámenes gratuitos para prevenir la ceguera por diabetes: dónde y cuándo atenderse en Entre Ríos

La Campaña Nacional de Prevención de Ceguera por Diabetes se realizará el viernes 13 de noviembre de 2026, con controles oftalmológicos gratuitos en 128 hospitales y centros médicos de Argentina. En Entre Ríos habrá cinco sedes distribuidas en Paraná, Concordia, Colón y Villa Elisa, donde las personas con diabetes podrán realizarse estudios para detectar posibles daños en la retina.

La iniciativa es organizada por el Consejo Argentino de Oftalmología (CAO) y busca identificar casos de retinopatía diabética, una complicación que puede provocar pérdida severa de la visión e incluso ceguera. La atención será exclusivamente durante esa jornada, por orden de llegada y sin necesidad de solicitar turno.

Los controles estarán disponibles para personas con diabetes de todas las edades. No será necesario presentar estudios previos ni contar con obra social o prepaga. El examen consiste en un fondo de ojo, un procedimiento rápido e indoloro que permite observar las estructuras internas del ojo.

Dónde realizarse controles gratuitos en Entre Ríos

En Paraná funcionarán dos centros de atención: el Centro de Ojos Dr. Lódolo, ubicado en La Paz 444, y Salud Ocular Paraná, situado en Cervantes 732. Ambos establecimientos participarán de la campaña nacional de prevención.

En Concordia, los controles se realizarán en el Instituto Oftalmológico Dr. Álvarez, ubicado en Saavedra 234. Por su parte, en Colón atenderá el Centro Integral Oftalmológico Dr. Prim, situado en Simón Bolívar 123.

La quinta sede entrerriana estará en Villa Elisa, en el consultorio de la doctora Romero García, ubicado en Estrada 1649. Los horarios particulares de atención deberán consultarse en la programación oficial, ya que pueden variar entre establecimientos.

Qué es la retinopatía diabética y cuáles son sus riesgos

La retinopatía diabética es una enfermedad que afecta los vasos sanguíneos encargados de irrigar la retina, una estructura fundamental para la visión. Su aparición está relacionada con la duración de la diabetes y con un control inadecuado de los niveles de glucosa en sangre.

Uno de los principales riesgos es que puede avanzar sin manifestaciones evidentes. Según advierte el CAO, la enfermedad no suele presentar síntomas hasta alcanzar etapas avanzadas, cuando el daño visual puede ser considerable.

Por ese motivo, los especialistas recomiendan que las personas con diabetes realicen una consulta oftalmológica al menos una vez por año, incluso cuando no experimenten dificultades para ver. La detección temprana permite identificar alteraciones y definir los tratamientos necesarios.

Cómo será el examen y qué recomendaciones seguir

Durante la campaña, los profesionales realizarán un fondo de ojo mediante la aplicación de gotas oftálmicas que dilatan las pupilas. Esto permite examinar la retina y detectar posibles signos de enfermedades asociadas con la diabetes.

El procedimiento dura pocos minutos y no provoca dolor. Una vez finalizado, el paciente recibirá información sobre los resultados y, si corresponde, indicaciones para continuar con otros controles o tratamientos específicos.

Desde la organización advirtieron que, después del estudio, la visión puede permanecer ligeramente borrosa durante aproximadamente una hora. Por ese motivo, recomiendan evitar conducir vehículos durante ese período y acudir con acompañante cuando existan dificultades de movilidad.

Una campaña nacional para prevenir la pérdida de visión

La campaña es impulsada por el Consejo Argentino de Oftalmología desde 1998 y reúne a profesionales de diferentes provincias para facilitar el acceso a estudios preventivos.

En esta edición participarán 128 centros médicos y hospitales, con atención abierta a pacientes con diabetes, independientemente de su cobertura de salud. La propuesta busca detectar alteraciones que podrían pasar inadvertidas sin una evaluación especializada.

Bajo la consigna "Ojo con la diabetes: ¡puede producir ceguera!”, el CAO recuerda la importancia de los controles periódicos. La jornada del 13 de noviembre representa una oportunidad para acceder gratuitamente a una evaluación y recibir orientación sobre el cuidado de la salud visual.