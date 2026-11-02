Alerta amarilla por tormentas en Entre Ríos: se esperan lluvias intensas y posible granizo

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por tormentas para Entre Ríos. El fenómeno comenzará este lunes en dos departamentos y se extenderá el martes a toda la provincia.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) actualizó el alerta amarilla por tormentas para Entre Ríos, que comenzó a regir este lunes 2 de noviembre en los departamentos Gualeguay y Victoria y se extenderá durante el martes 3 a toda la provincia. El organismo advirtió que podrían registrarse precipitaciones intensas en períodos cortos, actividad eléctrica frecuente, ráfagas de viento y ocasional caída de granizo.
De acuerdo con el informe oficial, Gualeguay y Victoria permanecerán bajo alerta durante la mañana del lunes, mientras que el martes el fenómeno volverá a afectar a ambos departamentos durante la mañana y la tarde. Para esa jornada, la advertencia abarcará también al resto del territorio entrerriano.
El SMN precisó que el área será afectada por lluvias y tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Los valores de precipitación acumulada oscilarán entre 20 y 50 milímetros, aunque podrían superarse de manera puntual.
El martes, toda Entre Ríos estará bajo alerta amarilla
La inestabilidad se extenderá durante el martes 3 de noviembre, cuando la alerta amarilla alcanzará a los 17 departamentos entrerrianos durante la mañana y la tarde.
De esta manera, la advertencia comprenderá a Paraná, Diamante, La Paz, Villaguay, Nogoyá, Victoria, Gualeguay, Gualeguaychú, Uruguay, Colón, Concordia, Federación, Federal, Feliciano, San Salvador, Tala e Islas del Ibicuy.
El organismo meteorológico indica que las tormentas podrían estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, ocasional granizo, ráfagas intensas y frecuente actividad eléctrica. La distribución de las precipitaciones no será uniforme, por lo que algunas localidades podrían registrar acumulados superiores a los previstos.
Pronóstico para Paraná
En Paraná, el pronóstico del SMN anticipa un comienzo de semana con condiciones inestables. Para este lunes 2 de noviembre se prevé una temperatura mínima de 16 grados y una máxima de 27 grados, con tormentas aisladas durante la madrugada y cielo mayormente nublado por la mañana.
Durante la tarde se esperan condiciones parcialmente nubladas, mientras que hacia la noche aumentará nuevamente la nubosidad. La probabilidad de precipitaciones será de entre el 10% y el 40% durante la madrugada, del 0% por la mañana y la tarde, y de hasta el 10% durante la noche.
El martes 3 será la jornada de mayor inestabilidad en la capital entrerriana. La temperatura oscilará entre los 17 y los 26 grados, con tormentas aisladas durante la madrugada, tormentas durante la mañana y la tarde, y lluvias hacia la noche. La probabilidad de precipitaciones alcanzará entre el 40% y el 70% en los períodos centrales del día.
Cómo seguirá la semana en Paraná
Después de las tormentas previstas para el martes, el miércoles 4 se espera una mejora de las condiciones meteorológicas en Paraná. Según el pronóstico del SMN, la temperatura mínima será de 16 grados y la máxima alcanzará los 27 grados, con cielo parcialmente nublado y sin precipitaciones previstas.
Para el jueves 5 se anticipa una jornada con cielo algo nublado, una mínima de 12 grados y una máxima de 27 grados. El viernes 6, en tanto, la temperatura oscilará entre los 14 y los 28 grados, con probabilidad de lluvias aisladas durante la noche y ráfagas de entre 42 y 50 kilómetros por hora.
Recomendaciones ante la alerta amarilla
Frente a las tormentas anunciadas, el Servicio Meteorológico Nacional recomendó evitar actividades al aire libre, no sacar la basura y mantener limpios los desagües y sumideros para facilitar el escurrimiento del agua.
También aconsejó asegurar los objetos que puedan ser desplazados por el viento, permanecer alejado de puertas y ventanas durante las tormentas y buscar refugio en lugares cerrados ante la presencia de actividad eléctrica.
El organismo recordó que el nivel amarillo indica la posibilidad de fenómenos meteorológicos con capacidad de provocar daños e interrupciones momentáneas de las actividades cotidianas.