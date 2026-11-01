Santa Fe: con intenso operativo buscan a una joven que cayó a la Laguna Setúbal

La búsqueda comenzó en la noche de este domingo

Un amplio operativo de búsqueda se desplegó este domingo por la noche en la ciudad de Santa Fe, luego de que una joven cayera al agua en inmediaciones del Puente Colgante, sobre la Laguna Setúbal, publicó Aire de Santa Fe.

El episodio ocurrió alrededor de las 20.30 y movilizó a efectivos de Prefectura Naval Argentina, la Policía de Santa Fe y la Guardia de Seguridad Institucional (GSI), que trabajan para localizar a la joven.

De acuerdo con las primeras informaciones, tendría menos de 25 años. Hasta el momento, no trascendieron datos sobre su identidad ni se establecieron las circunstancias en las que se produjo la caída.

Como consecuencia del operativo, las autoridades dispusieron el corte del tránsito vehicular sobre el Puente Colgante para facilitar las tareas de emergencia.

Dónde buscan a la joven

Las primeras tareas de rastrillaje se concentran en el sector de la Laguna Setúbal comprendido entre el Puente Colgante y el Puente Oroño. Según informaron fuentes policiales, un testigo indicó que la joven fue vista por última vez a la altura del Puente Oroño, donde se perdió su rastro.

Ese dato permitió orientar el operativo hacia un sector específico de la laguna, mientras los equipos de emergencia realizan tareas de búsqueda en el agua y sus alrededores.

Además, se esperaba la llegada de buzos tácticos para reforzar el procedimiento y ampliar las posibilidades de localizarla.

Cortaron el tránsito en el Puente Colgante

El operativo también generó modificaciones en la circulación vehicular de uno de los principales accesos de la ciudad de Santa Fe.

Las autoridades interrumpieron el tránsito sobre el Puente Colgante para permitir el despliegue de los equipos de emergencia y garantizar las condiciones de seguridad durante las tareas de búsqueda.

Mientras tanto, Prefectura Naval y la Policía continúan trabajando en la Laguna Setúbal. Hasta el momento, no se informó oficialmente sobre el paradero de la joven y el procedimiento permanece en desarrollo.