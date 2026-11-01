Rige alerta amarilla por tormentas en Entre Ríos: los departamentos afectados este domingo y martes

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por tormentas en Entre Ríos para la noche del domingo y la tarde del martes. Se prevén lluvias intensas, ráfagas, granizo ocasional y acumulados de hasta 50 milímetros. Conocé las zonas alcanzadas.
La alerta amarilla por tormentas en Entre Ríos alcanza a gran parte del territorio provincial durante la noche de este domingo 1 de noviembre, según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). El organismo advirtió sobre la posibilidad de lluvias intensas en períodos breves, ráfagas de viento, actividad eléctrica frecuente y caída ocasional de granizo. Además, anticipó que el martes 3 de noviembre las condiciones de inestabilidad volverán a extenderse a toda la provincia.
De acuerdo con el organismo nacional, los fenómenos previstos para este domingo afectarán a 11 departamentos entrerrianos, principalmente durante las horas nocturnas. Las tormentas podrían presentar intensidad variable y alcanzar características localmente fuertes.
En tanto, para el martes se anunció una nueva jornada de inestabilidad, con tormentas durante la tarde en los 17 departamentos de Entre Ríos. De esta manera, la advertencia meteorológica tendrá una cobertura territorial más amplia que la prevista para el cierre del domingo.
Los 11 departamentos bajo alerta amarilla este domingo
El Servicio Meteorológico Nacional estableció una alerta amarilla para la noche de este domingo en los siguientes departamentos: Paraná, La Paz, Nogoyá, Diamante, Villaguay, Gualeguay, Gualeguaychú, Uruguay, Victoria, Colón y Tala.
La advertencia abarca localidades de distintas regiones de la provincia, donde podrían registrarse precipitaciones de intensidad considerable en cortos períodos.
Según detalló el SMN, “el área será afectada por lluvias y tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes”.
El organismo agregó que estos fenómenos podrían estar acompañados por abundantes precipitaciones en cortos períodos, ocasional granizo, ráfagas intensas y actividad eléctrica frecuente.
Cuánta lluvia podría caer en las zonas afectadas
Uno de los aspectos destacados de la advertencia meteorológica es el volumen de precipitaciones que podría acumularse durante los episodios de tormenta.
El SMN indicó que “se esperan valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm, que pueden ser superados en forma puntual”.
Esto significa que algunas localidades podrían recibir cantidades importantes de lluvia en pocas horas, especialmente donde se desarrollen tormentas de mayor intensidad.
La combinación de precipitaciones abundantes, ráfagas y descargas eléctricas exige prestar atención a las condiciones meteorológicas, particularmente durante los desplazamientos y las actividades al aire libre.
El martes volverán las tormentas y la alerta alcanzará a toda Entre Ríos
Después de las condiciones previstas para la noche del domingo, el Servicio Meteorológico Nacional anticipó un nuevo período de inestabilidad para el martes 3 de noviembre. En esta oportunidad, la alerta amarilla por tormentas se extenderá a los 17 departamentos entrerrianos, con mayor probabilidad de fenómenos durante la tarde.
El organismo prevé condiciones similares a las anunciadas para el domingo, con lluvias y tormentas de variada intensidad, actividad eléctrica, ráfagas y posible caída de granizo.
La extensión de la advertencia a todo el territorio provincial implica que tanto las localidades de la costa del Paraná como las ubicadas sobre el río Uruguay y el centro entrerriano podrían experimentar episodios de inestabilidad.
Qué anticipan las tendencias de precipitaciones para la región
Además de las alertas de corto plazo, las proyecciones meteorológicas semanales muestran diferencias importantes en la distribución de las precipitaciones sobre distintas regiones del país.
La tendencia más húmeda se concentra en sectores de Cuyo, el oeste de Córdoba, San Luis, La Pampa y parte de Río Negro. En algunas de esas zonas, los acumulados semanales podrían superar los valores habituales entre 20 y 50 milímetros.
En cambio, sectores de Santa Fe, Corrientes, Entre Ríos y el centro-este de Buenos Aires presentan una tendencia de precipitaciones inferiores a lo normal, con diferencias estimadas de entre 10 y 30 milímetros.