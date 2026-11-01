“Una caricia al alma”: la emoción del público en el Desfile Histórico en Concepción del Uruguay

El Desfile Histórico de Concepción del Uruguay reunió este domingo a una multitud en Plaza General Francisco Ramírez. Entre quienes llegaron para ver a los Granaderos, acompañar a estudiantes o reencontrarse con una tradición, la jornada dejó historias que Elonce recogió durante su transmisión en vivo.

La ceremonia homenajeó al general Justo José de Urquiza y conmemoró los 225 años de su nacimiento, los 200 años de la elevación de la localidad al rango de ciudad y los 175 años del Pronunciamiento. La actividad había sido postergada el domingo anterior por las condiciones meteorológicas.

Desde las 9, algunos vecinos comenzaron a ocupar sus lugares con sillones y equipos de mate. “Tempranito vinimos, a ganar lugar para mirar bien”, explicó una de las asistentes, que esperaba el paso de las delegaciones junto a su familia.

El orgullo de llevar la bandera y acompañar desde chicos

Delfina fue una de las estudiantes que participaron como abanderadas del Desfile Histórico. Con la bandera de Entre Ríos, respondió a Elonce qué significaba representar a su escuela: “Un gran orgullo”.

Otros niños siguieron el acto desde el público. Agostina contó que había ido con su mamá y su papá y señaló a los Granaderos como lo que más le había llamado la atención, mientras Olivia compartió la mañana con su abuela, su padre, sus tíos y otros familiares.

Blas también observaba con atención las bandas, pero tenía un motivo particular para esperar el desfile: quería ver pasar a su mamá. El niño contó que ella participaba con el Colegio Sagrado Corazón y se quedó junto al recorrido para saludarla.

Una madre viajó desde Gualeguay para ver a su hija

Entre las familias que llegaron de otras localidades estuvo una mujer de Gualeguay cuya hija cursa el último año en la escuela de formación de oficiales de Paraná. “La seguimos adonde podemos”, expresó al explicar por qué habían viajado a Concepción del Uruguay.

La madre contó que habían llegado temprano y que aguardaban con emoción su participación. “Orgullosa también de ella. Acá estamos apoyándola y para poderla ver”, manifestó durante la entrevista.

Otra vecina esperaba a su hija, alumna de un colegio privado de la ciudad. “Estoy desde las nueve y media, esperando a mi hija que va a pasar”, relató, mientras una bisabuela también anticipaba que tenía a su bisnieto entre los participantes.

Los recuerdos de una vecina de 86 años

Una mujer de 86 años, que asistió con una escarapela, contó que llevaba mucho tiempo sin concurrir a un acto. El homenaje y la presencia de las delegaciones militares le despertaron recuerdos: “Me emociona. Me emociona el pasado, porque me acuerdo mucho”.

Una asistente oriunda de Chubut, radicada desde hace 34 años en Concepción del Uruguay, explicó que procura no perderse estas visitas. “Siempre que están, los vengo a ver. Mientras pueda, los voy a venir a ver”, aseguró sobre los Granaderos.

Para una mujer nacida en Corrientes, en cambio, era la primera oportunidad de verlos. Vive desde hace cuatro años en la ciudad, de donde es su padre, y expresó: “Desde que pisé Concepción del Uruguay me enamoré de la provincia”.

Una tradición compartida entre generaciones

El Desfile Histórico también reunió a abuelos y nietos que eligieron seguir juntos la ceremonia. “Acá disfrutando con los nietos. Para nosotros, que es una ciudad histórica, es un orgullo”, expresó una de las vecinas.

Un hombre nacido y criado en la ciudad destacó el significado de sostener estos encuentros. “Tenemos que seguir la tradición de nuestros antepasados”, señaló, mientras otra mujer que acompañaba a un grupo de danza habló del “gran respeto por los que nos antecedieron”.

La actuación de Emanuel Noir junto al Coro Estable Municipal recibió elogios del público. Una asistente que había ido a ver a los alumnos de las escuelas definió la interpretación como “un lujo” y también destacó a las bandas: “Una maravilla”.

Los veteranos y las escuelas recibieron el cariño del público

Los Veteranos de Malvinas encabezaron el recorrido entre aplausos. Uno de los excombatientes describió lo que significa ese reconocimiento: “Para nosotros siempre es agradable estar y recibir el cariño de la gente, porque para nosotros es una caricia al alma”.

Después comenzaron a pasar las instituciones educativas de Concepción del Uruguay. Desde la escuela Surco de Esperanza destacaron el valor de participar y remarcaron que la jornada permitía “visibilizar los derechos de todas las personas con discapacidad”.

Las familias permanecieron junto al recorrido para acompañar a las delegaciones del Desfile Histórico. Una vecina que había llegado con su hija y sus sillones resumió su decisión de quedarse hasta el cierre: “Hasta el último lo vamos a bancar”.