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Policiales Tres hombres detenidos

Federación: arrojaron cocaína desde un auto antes de un control y dijeron que volvían del fútbol

Quedaron detenidos tras el procedimiento en la rotonda de acceso a la ciudad. La Policía encontró un envoltorio en la banquina y secuestró dos trozos de cocaína, $300.000, tres celulares y el Chevrolet Spin en el que viajaban.

1 de Noviembre de 2026
Operativo en Federación.
Operativo en Federación.

Quedaron detenidos tras el procedimiento en la rotonda de acceso a la ciudad. La Policía encontró un envoltorio en la banquina y secuestró dos trozos de cocaína, $300.000, tres celulares y el Chevrolet Spin en el que viajaban.

Tres hombres fueron detenidos el sábado por la noche durante un control vehicular en el ingreso a Federación, después de que presuntamente arrojaran un envoltorio con cocaína hacia la banquina. El procedimiento se realizó sobre la Autovía Nacional Gervasio Artigas.

 

Personal de la División Drogas Peligrosas y de la Comisaría Suburbio desarrollaba el operativo en el carril sur-norte, a la altura de la rotonda de acceso. Según el informe policial, los agentes observaron que desde un Chevrolet gris habrían lanzado un objeto blanco a unos 200 metros del puesto.

 

 

En el automóvil viajaban tres hombres mayores de edad: dos domiciliados en Concordia y uno en Federación. Al ser consultados sobre el viaje, manifestaron que regresaban de jugar un partido de fútbol.

 

Encontraron un envoltorio en la banquina

 

Los policías se dirigieron al sector donde habían observado la maniobra. Allí localizaron un envoltorio de nylon transparente que contenía una sustancia blanca de aspecto compacto.

 

 

Durante la inspección del vehículo y sus ocupantes intervino un perro detector de narcóticos. El animal realizó una marcación que, según la Policía, indicó la posible presencia de estupefacientes.

 

La situación fue comunicada a la fiscal de turno, Luciana Hernan. Se dispusieron las requisas personales y del automóvil, en el marco de las facultades conferidas por el juez de Garantías Sergio Rondoni Caffa.

 

 

Secuestraron cocaína, dinero y el automóvil

 

El envoltorio contenía dos trozos compactos que fueron sometidos a un test orientativo. La prueba dio resultado positivo para clorhidrato de cocaína.

En el operativo de Federación también secuestraron tres teléfonos celulares y $300.000 en efectivo. Además, quedó retenido el Chevrolet Spin en el que se trasladaban los hombres.

 

Los tres ocupantes quedaron detenidos a disposición de la Justicia interviniente. El procedimiento incorporó como elementos de la investigación la sustancia encontrada, los dispositivos, el dinero y el vehículo.

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