 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Policiales Procedimiento en barrio Don Jorge

Concordia: investigaban amenazas y hallaron drogas en una mujer que cumplía prisión domiciliaria

La Policía allanó una vivienda y encontró envoltorios entre las prendas de una mujer de 38 años. La Fiscalía dispuso su aprehensión por presunta tenencia simple de estupefacientes. Ya cumplía una medida judicial por otra causa vinculada con drogas.

1 de Noviembre de 2026
Imagen ilustrativa.
Imagen ilustrativa.

La Policía allanó una vivienda y encontró envoltorios entre las prendas de una mujer de 38 años. La Fiscalía dispuso su aprehensión por presunta tenencia simple de estupefacientes. Ya cumplía una medida judicial por otra causa vinculada con drogas.

Un allanamiento por una denuncia de amenazas en Concordia derivó en el hallazgo de cocaína y la aprehensión de una mujer de 38 años. La sospechosa ya cumplía prisión preventiva domiciliaria por una causa anterior vinculada con estupefacientes.

 

El procedimiento fue realizado por personal de la Comisaría Séptima en una vivienda del barrio Don Jorge. La intervención se originó en la investigación de las amenazas denunciadas.

 

 

Durante la requisa, los policías encontraron varios envoltorios que la mujer llevaba entre sus prendas. En el operativo también secuestraron dos teléfonos celulares.

 

Las pruebas sobre la sustancia encontrada

 

Ante el hallazgo, se solicitó la intervención de la División Drogas Peligrosas. El personal especializado realizó las pruebas de campo sobre el contenido de los envoltorios.

 

Los análisis dieron resultado positivo para cocaína, según la información policial. La sustancia quedó secuestrada como parte de las actuaciones.

 

 

El hallazgo incorporó una presunta infracción a la ley de estupefacientes al procedimiento iniciado por amenazas en Concordia. La situación fue comunicada al fiscal Martín Núñez.

 

La mujer ya cumplía una medida domiciliaria

 

El fiscal dispuso la aprehensión de la mujer por el supuesto delito de tenencia simple de estupefacientes. La medida se tomó tras conocerse el resultado de las pruebas de campo.

La mujer se encontraba bajo prisión preventiva domiciliaria en el marco de otra investigación. Esa causa corresponde a una imputación por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravada.

 

Así, el allanamiento en el barrio Don Jorge de Concordia terminó con una nueva intervención judicial sobre la misma mujer. Los teléfonos y los envoltorios quedaron secuestrados, mientras que la Fiscalía dispuso las medidas vinculadas con su aprehensión.

Temas:

Concordia droga allanamientos
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso