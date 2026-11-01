Concordia: investigaban amenazas y hallaron drogas en una mujer que cumplía prisión domiciliaria

Un allanamiento por una denuncia de amenazas en Concordia derivó en el hallazgo de cocaína y la aprehensión de una mujer de 38 años. La sospechosa ya cumplía prisión preventiva domiciliaria por una causa anterior vinculada con estupefacientes.

El procedimiento fue realizado por personal de la Comisaría Séptima en una vivienda del barrio Don Jorge. La intervención se originó en la investigación de las amenazas denunciadas.

Durante la requisa, los policías encontraron varios envoltorios que la mujer llevaba entre sus prendas. En el operativo también secuestraron dos teléfonos celulares.

Las pruebas sobre la sustancia encontrada

Ante el hallazgo, se solicitó la intervención de la División Drogas Peligrosas. El personal especializado realizó las pruebas de campo sobre el contenido de los envoltorios.

Los análisis dieron resultado positivo para cocaína, según la información policial. La sustancia quedó secuestrada como parte de las actuaciones.

El hallazgo incorporó una presunta infracción a la ley de estupefacientes al procedimiento iniciado por amenazas en Concordia. La situación fue comunicada al fiscal Martín Núñez.

La mujer ya cumplía una medida domiciliaria

El fiscal dispuso la aprehensión de la mujer por el supuesto delito de tenencia simple de estupefacientes. La medida se tomó tras conocerse el resultado de las pruebas de campo.

La mujer se encontraba bajo prisión preventiva domiciliaria en el marco de otra investigación. Esa causa corresponde a una imputación por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravada.

Así, el allanamiento en el barrio Don Jorge de Concordia terminó con una nueva intervención judicial sobre la misma mujer. Los teléfonos y los envoltorios quedaron secuestrados, mientras que la Fiscalía dispuso las medidas vinculadas con su aprehensión.