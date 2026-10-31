Villa Elisa celebrará su 136º aniversario con dos jornadas de música y actividades gratuitas

Villa Elisa se prepara para celebrar su 136º aniversario con una nueva edición de la Fiesta de la Ciudad, que tendrá lugar el sábado 7 y domingo 8 de noviembre en el nuevo anfiteatro natural del Polideportivo Municipal. La propuesta incluirá música en vivo, actividades recreativas y espacios para compartir en familia, con entrada libre y gratuita.

La Municipalidad de Villa Elisa, junto a instituciones locales, ultima los detalles de los festejos, que comenzarán ambos días a partir de las 18. El predio contará con un patio gastronómico, sector infantil, paseo de emprendedores y artesanos, además de distintas propuestas culturales.

La grilla de espectáculos para el aniversario

El sábado 7 de noviembre subirán al escenario Pitu Otero, de Colón; Un Ovni y El Lujo Asiático, de Villa Elisa; y De la Hostia, de Concordia. En tanto, el domingo 8 será el turno de la Banda del Batallón de Ingenieros Blindado 2 “General José Francisco Ramírez”, Litoral Mitá y Los Palmae.

Además de los espectáculos musicales, durante las dos jornadas habrá propuestas para todas las edades. La organización invitó a participar a vecinos de Villa Elisa, habitantes de localidades cercanas y turistas que quieran sumarse a la celebración.

Exposición de autos y motos clásicas

Una de las actividades especiales tendrá lugar el domingo 8 de noviembre, cuando se realizará una exposición de autos y motos clásicas y antiguas. La muestra podrá visitarse entre las 10 y las 18, antes del comienzo de las actividades previstas para la tarde.

Los orígenes de Villa Elisa

Villa Elisa fue fundada en 1890, en el marco del proceso inmigratorio que transformó la composición social y cultural de la Argentina. Entre sus primeros pobladores hubo familias provenientes de distintas regiones de Europa, principalmente del Piamonte italiano, el cantón suizo de Valais, Saboya y el País Vasco.

Una parte importante de quienes llegaron a la ciudad provenía de la Colonia San José. Algunos eran hijos de los primeros inmigrantes que buscaban independizarse y formar sus propias familias, mientras que otros llegaron a la zona para continuar con sus proyectos de crecimiento.