"El teatro sale al patio": Barriletes celebrará el Día de los Muertos con obras, música y un altar colectivo

REDACCIÓN ELONCE
El ciclo Teatro Sale al Patio tendrá una edición especial este domingo 1 de noviembre, desde las 18:30, en Barriletes. Habrá dos propuestas teatrales, música en vivo, gastronomía y un altar colectivo para recordar a los seres queridos. Los organizadores brindaron detalles a Elonce.
El ciclo Teatro Sale al Patio tendrá una nueva edición este domingo 1 de noviembre, a partir de las 18:30, en la sede de la Asociación Civil Barriletes, ubicada en calle Courreges 418 de Paraná. La propuesta estará dedicada a la celebración del Día de los Muertos e incluirá dos espectáculos teatrales, música en vivo, poesía y la construcción de un altar colectivo. La entrada será a la gorra consciente, con el objetivo de facilitar la participación de toda la comunidad.
En diálogo con Elonce, la gestora cultural de Barriletes, Micaela Romero Carranza, explicó que la iniciativa busca recuperar una tradición presente en distintas regiones de Latinoamérica y generar un espacio de encuentro para recordar a familiares y amigos fallecidos.
“La idea es traer a nuestras tierras del Litoral una fiesta por el Día de los Muertos. Será en la víspera, con dos obras de teatro, pero también invitamos a las personas a acercarse para armar un altar colectivo”, expresó Romero Carranza al presentar la actividad.
Un altar colectivo para recordar a los seres queridos
Uno de los aspectos centrales de la jornada será la creación de un altar comunitario, al que los asistentes podrán aportar fotografías, recuerdos, alimentos y otros objetos vinculados con personas fallecidas.
“Se trata de hacer un altar con cosas que les gustaban, ya sea una bebida, un recuerdo, una foto o una comida”, detalló la gestora cultural sobre la propuesta, que busca promover una forma colectiva de mantener presentes los recuerdos de quienes ya no están.
Romero Carranza también destacó que estas costumbres tienen una fuerte presencia en diferentes comunidades latinoamericanas. “Quizás en esta zona del Litoral no estamos tan acostumbrados, pero sí en otros lugares de Latinoamérica. De hecho, en nuestro propio norte, en la comunidad andina, también tienen esa manera de ofrendar a los seres queridos”, señaló.
Dos propuestas teatrales con música y poesía
La programación artística incluirá la presentación de “Desde el borde: Réquiem teatral para nuestros muertos”, una obra interpretada por Melina Forte y Gustavo Bendersky, que propone reflexionar sobre la muerte y los vínculos afectivos que permanecen a través del recuerdo.
En diálogo con Elonce, Forte explicó el sentido de la puesta: “Nosotros vamos a estar junto con Gustavo presentando la obra ‘Desde el borde: Réquiem teatral para nuestros muertos’, que habla sobre el vínculo que tenemos con nuestros muertos queridos y con la muerte en general”.
Además, la artista anunció la participación de Gabriela Trevisani, quien interpretará a Teté, la enlazadora de mundos, personaje encargado de recibir al público y conducir la celebración. “Es la presentadora y la anfitriona de la velada”, precisó Forte.
Una puesta que combinará diferentes expresiones artísticas
Por su parte, Gustavo Bendersky adelantó que la presentación incorporará diferentes lenguajes escénicos para acompañar la temática de la celebración.
“El espectáculo combina el teatro con la poesía y con la música en vivo. Tenemos el asesoramiento de Agustina Schreider, que es una música y compositora que admiramos mucho de nuestra ciudad”, manifestó el actor.
La propuesta incluirá un repertorio musical argentino y regional, con especial presencia de expresiones vinculadas con el Litoral. De esta manera, la puesta buscará integrar las tradiciones culturales con la experiencia teatral y la evocación de los seres queridos.
Gastronomía y entrada a la gorra consciente
Además de las actividades artísticas, la jornada contará con un espacio gastronómico donde se ofrecerán comidas y bebidas. Entre las opciones estará el tradicional pan de muertos, una preparación dulce relacionada con las celebraciones de esta fecha.
Romero Carranza explicó algunas de sus características: “El pan de muertos, en realidad, es como un pan de leche, medio dulce, pero se hace con diferentes formas para conmemorar”.
También mencionó que, según la región, este alimento adquiere distintas representaciones simbólicas. En México, por ejemplo, suele elaborarse con figuras que recuerdan huesos, mientras que en otras comunidades latinoamericanas se preparan formas vinculadas con el encuentro espiritual entre vivos y fallecidos.