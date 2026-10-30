Hallaron muertos a cinco integrantes de una familia y sospechan que el padre cometió los crímenes

Cinco integrantes de una familia venezolana fueron hallados muertos este viernes en una vivienda del partido bonaerense de Merlo, en el oeste del conurbano. Las víctimas eran un matrimonio y sus tres hijos, cuyos cuerpos fueron encontrados luego de que un allegado alertara a la Policía porque no tenía noticias de ellos.

El hallazgo se produjo en un domicilio ubicado sobre la calle Mercedes al 2400, hasta donde se trasladaron efectivos policiales para verificar la situación. Al ingresar a la propiedad, encontraron a la mujer y a los tres menores sin vida, todos con heridas, mientras que el hombre también estaba muerto y tenía un arma sobre sus piernas.

Ante la gravedad del episodio, se convocó a personal de la Policía Científica y a representantes de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 8, quienes comenzaron las tareas periciales para determinar las circunstancias de las cinco muertes.

Investigan un posible homicidio múltiple seguido de suicidio

Una de las principales hipótesis que analizaban los investigadores apuntaba a que el hombre habría asesinado a su pareja y a sus tres hijos antes de quitarse la vida.

Sin embargo, esta posibilidad todavía no había sido confirmada oficialmente y las autoridades mantenían abiertas las actuaciones para establecer cómo ocurrieron los hechos, publicó NA.

Los peritos trabajaron en la vivienda para examinar los cuerpos, analizar las heridas y determinar las características del arma encontrada junto al hombre.

El aviso de un allegado permitió descubrir la tragedia

La intervención policial comenzó después de que una persona cercana a la familia manifestara su preocupación por la falta de contacto con sus integrantes.

A partir de esa advertencia, los efectivos acudieron al domicilio y constataron que las cinco personas se encontraban sin vida.

Hasta el momento, no se habían informado las identidades ni las edades de las víctimas. Tampoco trascendieron detalles sobre posibles antecedentes de violencia familiar o las circunstancias que pudieron desencadenar el episodio.