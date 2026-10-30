Rescataron a una mujer atrapada en un auto tras un choque en Concepción del Uruguay

El accidente ocurrió en la zona de Uncal, en Concepción del Uruguay. El Fiat Uno en el que circulaba la conductora terminó dentro de una zanja tras colisionar con una camioneta. Bomberos trabajaron para liberarla.
El rescate de una mujer atrapada en un Fiat Uno tras un choque movilizó a Bomberos Voluntarios en Concepción del Uruguay. El siniestro vial ocurrió en la zona de Uncal, frente a la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER), donde el automóvil terminó dentro de una zanja luego de colisionar con una camioneta.
Como consecuencia del impacto, la conductora quedó atrapada en el habitáculo y fue necesaria la intervención de los bomberos para retirarla del vehículo. Según informó La Pirámide, la mujer tiene una prótesis de cadera, por lo que se había solicitado evitar movilizarla hasta la llegada de la ambulancia, a fin de garantizar una asistencia adecuada.
Tras el operativo, el personal de Bomberos logró rescatarla del interior del automóvil. Hasta el momento, no se brindaron precisiones sobre su estado de salud ni sobre las lesiones que podría haber sufrido.
Cómo ocurrió el accidente
Una mujer que presenció el episodio aportó detalles sobre la secuencia previa a la colisión. Según su relato, salía del hospital cuando observó que el Fiat Uno intentaba avanzar, sin advertir que una de sus ruedas ya se encontraba dentro del zanjón.
Esa situación habría provocado que el vehículo cayera hacia atrás y fuera impactado desde atrás por una camioneta que circulaba por el lugar. La testigo también hizo referencia a la velocidad del vehículo mayor y señaló que su conductor habría intentado frenar, aunque no consiguió evitar el choque.
Luego de observar lo sucedido, la mujer tomó fotografías y dio aviso a los servicios de emergencia, solicitando la intervención de Bomberos, Policía y una ambulancia.
El relato corresponde a una testigo presencial y describe su apreciación sobre la mecánica del accidente. Las circunstancias exactas en las que se produjo la colisión y las eventuales responsabilidades deberán establecerse mediante las actuaciones correspondientes. Se aguarda información oficial sobre la evolución de la conductora y las actuaciones realizadas tras el siniestro.