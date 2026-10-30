“Resortín entrerriano” permanecerá detenido 20 días por causas acumuladas

Un hombre de 31 años permanecerá detenido durante 20 días en la Jefatura Departamental de La Paz, luego de haber sido aprehendido el miércoles 28 de octubre en el marco de una investigación por presuntas amenazas con arma de fuego. Fuentes policiales confirmaron a Elonce que la medida se dispuso por diversas causas acumuladas y que el sospechoso continuará a disposición de la Fiscalía.

Lo llamaron “Resortín entrerriano” por su semejanza con el ladrón detenido en 2023 en Chaco y al que también le faltaba una de sus piernas.

El procedimiento se realizó alrededor de las 9:10, en inmediaciones del Parque La Aventura, a raíz de un conflicto que habría comenzado en el barrio Sin Ley de esa localidad. Según informó la Policía, el episodio estaría relacionado con enfrentamientos de vieja data entre las partes involucradas.

Las fuentes consultadas por Elonce señalaron que el detenido cuenta con numerosos antecedentes policiales vinculados con distintos conflictos vecinales de vieja data y causas relacionadas con la presunta comercialización de estupefacientes.

Cómo fue la detención en La Paz

Tras tomar conocimiento de las presuntas amenazas, intervinieron efectivos del Comando Radioeléctrico y de la Guardia Especial de la Jefatura Departamental La Paz. Posteriormente, se solicitó la participación de personal de la Comisaría de Minoridad y Violencia de Género.

La Fiscalía en turno dispuso la aprehensión del sospechoso y el secuestro del automóvil en el que se movilizaba. Durante el procedimiento, los efectivos realizaron un palpado preventivo para determinar si llevaba algún elemento peligroso entre sus prendas.

Asimismo, se efectuó una requisa del vehículo, cuyo resultado fue negativo, según confirmó la Policía.

De acuerdo con la información policial, el hombre sufrió la amputación de su pierna izquierda como consecuencia de un accidente de tránsito ocurrido durante 2025.

En aquella oportunidad, se desplazaba en motocicleta cuando fue atropellado por un automóvil. Las lesiones sufridas derivaron en la amputación de la extremidad.

El antecedente de otro hombre apodado “Resortín” en Chaco

En marzo de 2023, un hombre conocido como “Resortín” fue detenido en Resistencia, Chaco, acusado de ingresar a una vivienda y sustraer una pala. El hecho ocurrió en una propiedad ubicada sobre calle Hacheros al 2000 y quedó registrado por cámaras de seguridad.

Las imágenes mostraron al sospechoso, que utilizaba muletas y tenía una pierna amputada, cuando ingresó al domicilio tras superar el portón. Luego de la denuncia del propietario, la Policía realizó un operativo en las inmediaciones y logró interceptarlo con el elemento sustraído. En ese caso, el detenido fue imputado por supuesto hurto con escalamiento.