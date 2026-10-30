Binance confirmó un “ataque complejo”: cuándo prevé habilitar nuevamente los retiros

Binance reconoció este viernes que sufrió “un ataque complejo” y aseguró que los fondos de sus clientes están protegidos. La plataforma de intercambio de criptomonedas informó que la investigación detectó más puntos de vulneración de sus sistemas que los identificados inicialmente.

La compañía elevó a unos USD 6.300 millones el impacto estimado del incidente, después de una primera evaluación que lo ubicaba alrededor de USD 3.000 millones. Los retiros fueron suspendidos como parte de las medidas para contener las operaciones no autorizadas.

“Todavía estamos recopilando los hechos”, indicó la empresa, que aseguró estar trabajando en coordinación con las fuerzas del orden. También comunicó que había logrado congelar aproximadamente USD 3.000 millones en activos con ayuda de sus socios.

Cómo habría comenzado el ataque

La investigación inicial de Binance señaló como posible punto de entrada la computadora comprometida de un ingeniero de DevOps, el área que combina desarrollo y operaciones. Desde allí, un atacante habría accedido a un contenedor de servicio y enviado transacciones de retiro sin autorización.

Sin embargo, la revisión posterior encontró otros puntos de intrusión. La empresa todavía no presentó una explicación definitiva sobre el alcance de cada acceso ni sobre la secuencia completa del ataque.

Según informó la plataforma, las salidas de fondos cesaron cuando se pausó el servicio de retiros. Desde entonces, los equipos de seguridad trabajan en la revisión de los sistemas y en el rastreo de los activos involucrados.

Qué pasará con los fondos y los retiros

“Los fondos de los usuarios están seguros”, afirmó Binance. Para cubrir las pérdidas, anunció que utilizará recursos propios y el Fondo de Activos Seguros para Usuarios, conocido como SAFU.

La compañía indicó que mantenía su previsión de reanudar los retiros dentro de las 45 horas posteriores a su actualización. También aclaró que los depósitos continuaban operativos, por lo que la restricción no alcanzaba a todos los servicios.

Mientras avanza la investigación, recomendó seguir las novedades a través de sus canales oficiales. Además, advirtió sobre posibles intentos de fraude mediante enlaces, mensajes o solicitudes de información de las cuentas.

La reacción del cofundador de la plataforma

Changpeng Zhao, cofundador y exdirector ejecutivo de la compañía, también se pronunció sobre el episodio. “Sí parece un hackeo en Binance”, escribió en X, donde sostuvo que los fondos de los usuarios estaban protegidos.

Zhao destacó la intervención de Tether y Circle para congelar activos vinculados al ataque. Ambos emisores de monedas estables participaron de las acciones destinadas a impedir que los fondos siguieran circulando.

El empresario aclaró que ya no participa de la gestión cotidiana de la plataforma. “Como accionista, espero que todos los fondos de los usuarios estén completamente cubiertos”, expresó, mientras la conducción actual continúa con la investigación del incidente.