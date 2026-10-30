Abigeato en Entre Ríos: buscan reforzar los controles rurales y crear fiscalías especializadas

La Mesa de Enlace y la Policía provincial se reunieron en La Paz

La Mesa de Enlace de Entre Ríos pidió instalar cámaras de vigilancia en caminos rurales y crear fiscalías especializadas para combatir el abigeato, durante una reunión con autoridades policiales realizada este miércoles en La Paz. En el encuentro se informó que durante 2026 se registraron 49 denuncias por faenas en la provincia.

La reunión se desarrolló en la sede de la Brigada de Delitos Rurales y fue la tercera instancia de trabajo entre representantes del sector agropecuario y las fuerzas de seguridad. Los encuentros anteriores se realizaron en Bovril y Paraná.

Entre las principales propuestas, las entidades solicitaron implementar un sistema de monitoreo permanente, reforzar las investigaciones judiciales y ampliar las inspecciones a toda la cadena de comercialización de carne.

Abigeato en Entre Ríos: las cifras de 2026

Durante el encuentro, las autoridades policiales presentaron un balance de los procedimientos e investigaciones relacionados con delitos rurales.

Según los datos expuestos, Entre Ríos cuenta con 32 destacamentos de Abigeato Rural y acumula 49 denuncias por faenas desde principios de año.

Además, se informó el secuestro de aproximadamente 40 armas de fuego en procedimientos preventivos y contravencionales.

Entre los operativos mencionados se destacó uno realizado en Bovril, que contó con la participación de más de 120 efectivos policiales.

También se detallaron inspecciones en carnicerías por presunta faena clandestina e infracciones sanitarias graves, que derivaron en el decomiso de más de 1.000 kilos de carne.

Las autoridades señalaron que continúan las investigaciones sobre posibles vinculaciones entre el abigeato y otros delitos.

Piden cámaras de vigilancia durante las 24 horas

Una de las principales propuestas de la Mesa de Enlace fue implementar una red de monitoreo permanente mediante cámaras públicas y privadas.

El sistema abarcaría caminos rurales primarios, secundarios y terciarios, con vigilancia durante las 24 horas.

Las entidades consideraron necesario mantener los controles de manera sostenida para evitar el desplazamiento de los delitos hacia otras zonas de la provincia.

La propuesta apunta a fortalecer las tareas preventivas y facilitar la identificación de movimientos vinculados con hechos delictivos en establecimientos rurales.

La Mesa de Enlace y la Policía provincial se reunieron en La Paz.-

Solicitan fiscalías especializadas en delitos rurales

Otro de los planteos fue avanzar en la creación de fiscalías rurales o designar fiscales especializados dentro de las estructuras existentes.

Según explicaron las entidades, la medida permitiría concentrar información, mejorar el seguimiento de las causas y facilitar el esclarecimiento de los hechos.

Entre las alternativas mencionaron impulsar en la Legislatura el proyecto Maneiro u otra iniciativa de características similares.

También propusieron elaborar un Protocolo de Investigación para Delitos Rurales, destinado a establecer pautas de actuación y mejorar la coordinación ante denuncias de productores.

Más controles en frigoríficos y fábricas de chacinados

La Mesa de Enlace solicitó ampliar las inspecciones que actualmente se realizan en carnicerías hacia otros establecimientos de la cadena cárnica.

En particular, propuso reforzar los controles en frigoríficos y fábricas de chacinados, en el marco de la Ley de Carnes Nº 7292.

El objetivo es fortalecer la fiscalización sobre el origen y la comercialización de los productos cárnicos.

Por otra parte, las entidades plantearon avanzar en la reglamentación de la ley vigente sobre animales sueltos, con especial atención a la presencia de caballos en rutas y caminos rurales.

La propuesta busca reforzar los controles y prevenir riesgos para la seguridad vial.

Participaron autoridades policiales y entidades agropecuarias

Del encuentro participaron representantes de Federación Agraria Argentina (FAA), Sociedad Rural Argentina (SRA), Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos (Farer) y Federación Entrerriana de Cooperativas (Fedeco).

Por las fuerzas de seguridad estuvieron presentes el jefe de la Policía de Entre Ríos, Claudio González; el director general de Delitos Rurales, Cristian Allegrini; y el subdirector general de Prevención de Delitos Rurales, Horacio Raúl Ludi.

También asistieron Luciano Challio, Sebastián Klug, Cristian Schreiner y Alfredo Bel, por Federación Agraria; Mariano Berisso, Mayda Spiazzi, Juan Diego Etchevehere, Guadalupe Vivanco, Gastón Leynaud y Luis Barcos, por Sociedad Rural; Maximiliano Müller, Alejandro Müller y Gerardo Genre Bert, por Farer; y Ronald Garnier, por Fedeco.

Desde la Mesa de Enlace señalaron que la coordinación entre productores, Policía, Legislatura y Poder Judicial constituye “el camino fundamental para brindar seguridad y certezas a las familias rurales de Entre Ríos”.

Las propuestas quedaron planteadas en el marco de las reuniones de trabajo destinadas a fortalecer la prevención y la investigación de los delitos rurales en la provincia.