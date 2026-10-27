Abigeato en Entre Ríos: “El robo reiterado de hacienda no puede tratarse como una sucesión de delitos menores”

El abigeato en Entre Ríos preocupa a los productores rurales, especialmente en la zona de Bovril, donde los robos reiterados de ganado los obligan a modificar sus rutinas y extremar las medidas de seguridad. Así lo advirtió Matías Martiarena, director del Distrito III de Federación Agraria Argentina (FAA), quien reclamó respuestas judiciales más efectivas.

El dirigente explicó que algunos productores deben encerrar sus animales al caer la tarde en corrales cercanos a sus viviendas para evitar nuevos robos.

Tras una reunión con autoridades provinciales, jefes policiales y representantes agropecuarios, destacó “el compromiso de reforzar los recursos para combatir estos delitos mediante drones, visores térmicos y mayor presencia policial”.

Reclaman mayores consecuencias judiciales por el abigeato

Martiarena consideró que el principal problema es la falta de consecuencias judiciales efectivas para quienes cometen estos delitos. Por eso, propuso crear fiscalías especializadas en delitos rurales y mejorar la coordinación entre policías, fiscales y productores.

El objetivo, señaló, es “tratar de que la vida de esta gente cambie, y cambie para bien, y que puedan llegar a tener la tranquilidad necesaria”.

Durante el encuentro en Bovril, escucharon el testimonio de un productor que, según relató, “corrió a dos malhechores a tiros y a latigazos”. El dirigente advirtió que, si hubiera matado a alguno de ellos, “hoy estaríamos en un serio problema”.

Matías Martiarena, director del Distrito III de Federación Agraria Argentina (FAA).-

También cuestionó que los robos de ganado sean considerados hechos aislados cuando las pérdidas se acumulan. Según indicó, algunos productores denunciaron la sustracción de decenas de animales sin que se produjeran consecuencias judiciales efectivas.

“La Policía hace su trabajo, pero todo indica que la puerta giratoria, para este tipo de delincuentes, sigue como si nada aconteciera”, expresó.

Martiarena sostuvo que “el robo reiterado de hacienda no puede tratarse como una sucesión de delitos menores cuando las pérdidas acumuladas afectan gravemente el capital de los establecimientos”.

En ese sentido, pidió fortalecer el asesoramiento legal a los damnificados y promover investigaciones que permitan alcanzar condenas.

Crecidas de los ríos: preocupación por el ganado en las islas

Por otra parte, el dirigente se refirió al riesgo de inundaciones asociado al fenómeno de El Niño y sus consecuencias para los productores ganaderos.

Explicó que los relevamientos realizados junto con el Senasa muestran una importante cantidad de cabezas de ganado en las islas y que comenzaron a intensificarse los movimientos de hacienda.

Advirtió que vender animales antes de completar su ciclo productivo implica pérdidas económicas, debido al menor precio por kilo. Además, los productores deben afrontar obligaciones tributarias por operaciones que representan una liquidación anticipada de su capital.

Según Martiarena, estas condiciones pueden desalentar el traslado preventivo de animales y aumentar los riesgos ante una eventual creciente.

Solicitan declarar la emergencia agropecuaria por un año

El representante de FAA informó que, durante la última reunión de la Comisión de Emergencia, integrada por entidades agropecuarias y funcionarios provinciales, se acordó elevar un pedido al Poder Ejecutivo.

La propuesta consiste en declarar la emergencia agropecuaria por un año, a partir del 1 de agosto, para los departamentos afectados por las crecidas de los ríos Paraná y Uruguay.

La solicitud comprende las zonas comprometidas desde La Paz hasta Islas del Ibicuy, donde la actividad ganadera podría verse perjudicada por el avance del agua.