El turismo receptivo creció en septiembre: llegaron más extranjeros y cayeron las salidas al exterior

La llegada de extranjeros por turismo a la Argentina aumentó un 15,3% interanual en septiembre, aunque las estadías de quienes ingresaron por Ezeiza y Aeroparque fueron más cortas. En paralelo, disminuyeron los viajes de residentes al exterior y se redujo la diferencia entre las salidas y los ingresos de viajeros.

Durante el mes ingresaron 432.200 turistas no residentes por todas las vías de acceso al país. En el mismo período, 613.100 residentes viajaron al exterior, un 13,2% menos que en septiembre de 2025, según los datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

El saldo del turismo internacional continuó siendo negativo en unas 180.800 personas, aunque se redujo frente a las 331.700 del mismo mes del año anterior. La variación combinó el aumento de visitantes extranjeros con la caída de los viajes al exterior.

Más llegadas, pero menos noches por viajero

Entre los turistas que ingresaron por Ezeiza y Aeroparque, las llegadas crecieron un 20,1% interanual en septiembre. Sin embargo, las pernoctaciones aumentaron a un ritmo menor, del 5,7%.

La diferencia se explica por una reducción de la estadía promedio en esos ingresos: pasó de 12,2 a 10,7 noches. Estos valores corresponden a los dos aeropuertos y no representan la duración de todos los viajes internacionales al país.

En sentido inverso, las salidas de residentes por esas terminales cayeron un 8,1% y sus pernoctaciones disminuyeron un 6,6%. La permanencia promedio en el exterior pasó de 15,5 a 15,7 noches.

El Litoral creció, mientras otros destinos retrocedieron

El desempeño del turismo receptivo fue distinto según la región. Durante el tercer trimestre, las noches de alojamiento de extranjeros que habían ingresado por Ezeiza y Aeroparque aumentaron un 67% en el Litoral y un 7,9% en la Ciudad de Buenos Aires.

En la misma medición, las pernoctaciones disminuyeron un 33,4% en Córdoba y un 27,5% en la provincia de Buenos Aires. Se trata de datos de visitantes ingresados por las terminales porteñas, por lo que no reflejan necesariamente la evolución de la totalidad del turismo en esas provincias.

El crecimiento del Litoral coincidió con los Juegos Suramericanos realizados en Santa Fe durante septiembre, aunque no se puede determinar qué parte de la suba trimestral respondió a ese evento.

El gasto turístico mantuvo un saldo negativo

Brasil encabezó las llegadas de extranjeros en septiembre, con 113.800 turistas, un 22,3% más interanual. Uruguay ocupó el segundo lugar, con 78.100 visitantes y un incremento del 11,2%.

Entre julio y septiembre, el gasto de los extranjeros que ingresaron por Ezeiza y Aeroparque alcanzó los US$640,5 millones. En tanto, los residentes que salieron por esos aeropuertos gastaron US$1.558,9 millones, lo que dejó una diferencia negativa de aproximadamente US$918 millones.

Ese saldo corresponde exclusivamente a las dos terminales y no al balance de turismo de todo el país. Los datos muestran que la reducción de la brecha de viajeros no implicó, en esa medición, un equilibrio entre los gastos de quienes ingresaron y quienes salieron.