Vacaciones en Brasil 2027: cuánto cuesta viajar a Río, Florianópolis y Bombinhas

Las vacaciones en Brasil 2027 serán entre un 30% y un 40% más caras que el verano anterior, según estimaciones del sector turístico. Río de Janeiro, Florianópolis y Bombinhas ofrecen distintas alternativas de alojamiento y transporte. Los precios para organizar el viaje.
Las vacaciones en Brasil 2027 presentan un nuevo escenario para los turistas argentinos, con aumentos de entre el 30% y el 40% en los paquetes turísticos respecto de la temporada anterior. A pesar de los incrementos, el país vecino continúa entre los destinos preferidos para el verano, especialmente por sus playas y la variedad de opciones de alojamiento.
Según estimaciones de la Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo (Faevyt), los mayores costos turísticos y la evolución del tipo de cambio influyeron en los valores de los paquetes. Sin embargo, los aumentos no fueron iguales en todas las ciudades ni en las distintas modalidades de viaje.
Mientras los paquetes con vuelos y hoteles registraron subas importantes, algunos propietarios de departamentos del sur brasileño mantuvieron sus tarifas en dólares para atraer visitantes argentinos. En este contexto, Río de Janeiro, Florianópolis y Bombinhas aparecen entre los destinos que conviene comparar antes de realizar una reserva.
Cuánto cuesta viajar a Brasil en enero de 2027
Un relevamiento, actualizado al 10 de octubre de 2026, permitió establecer valores estimados para una estadía de siete noches en Brasil, entre el 16 y el 23 de enero de 2027, con salida desde Buenos Aires.
El cálculo contempla pasajes aéreos de ida y vuelta, alojamiento en hoteles de tres o cuatro estrellas y gastos diarios de alimentación y transporte. De acuerdo con esas estimaciones, Río de Janeiro aparece como la opción más económica, con un presupuesto aproximado de 1.087 dólares por persona.
Por su parte, Salvador de Bahía presenta un costo estimado de 1.141 dólares por viajero, mientras que Florianópolis alcanza los 1.282 dólares. De esta manera, una pareja necesitaría alrededor de 2.174 dólares para pasar una semana en Río de Janeiro y 2.564 dólares para hacerlo en Florianópolis.
Bombinhas: cuánto cuesta alquilar un departamento cerca del mar
Bombinhas, ubicada en el estado de Santa Catarina, continúa siendo una alternativa elegida por familias y grupos de amigos que prefieren viajar en automóvil y compartir los gastos de alojamiento.
Según un relevamiento publicado por El Territorio a comienzos de octubre, algunos operadores inmobiliarios de la zona decidieron mantener prácticamente sin modificaciones los precios de los alquileres respecto del verano anterior.
Un departamento de dos dormitorios y dos baños, con capacidad para seis personas y ubicado cerca del mar, tiene un costo de entre 120 y 130 dólares por noche. Para una estadía de siete noches, el alojamiento representaría un gasto total de entre 840 y 910 dólares.
Cuánto cuesta alojarse en Bombinhas por persona
Si el departamento es ocupado por seis personas, el costo del alojamiento durante una semana se ubicaría entre 140 y 152 dólares por integrante. Esta modalidad puede resultar conveniente para quienes viajan en grupo y buscan distribuir los gastos.
En el caso de propiedades con capacidad para ocho o nueve huéspedes, las tarifas pueden rondar los 150 dólares diarios. En tanto, los departamentos ubicados directamente frente al mar presentan valores superiores, que parten de entre 200 y 250 dólares por noche.
Estas cifras corresponden únicamente al alquiler y no incluyen combustible, peajes, alimentación ni otros gastos asociados al viaje. Por ese motivo, es importante calcular el presupuesto completo antes de elegir esta alternativa.