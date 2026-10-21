Comedor Los Conejitos entregó 400 porciones de comida y realizó 60 cortes de pelo gratuitos

REDACCIÓN ELONCE
El comedor Los Conejitos realizó una nueva jornada solidaria en la Plaza 1º de Mayo de Paraná, donde preparó 400 porciones de comida y ofreció cortes de pelo gratuitos. La iniciativa contó con la participación de voluntarios, entre ellos una estudiante colombiana que se sumó tras conocer el proyecto
El comedor Los Conejitos llevó adelante una nueva jornada solidaria este miércoles por la noche en la Plaza 1º de Mayo de Paraná, donde sus integrantes distribuyeron 400 porciones de comida y realizaron aproximadamente 60 cortes de pelo gratuitos. La actividad comenzó a las 20.30 y reunió a voluntarios del centro comunitario y peluqueros solidarios, según pudo registrar Elonce.
Nelson Alarcón, referente de la organización, explicó que prepararon guiso de arroz con pollo y también llevaron frutas y jugos para compartir. “Hoy preparamos guiso de arroz con pollo, trajimos fruta y jugo también”, contó.
El voluntario precisó que la actividad continuaría después de la atención en la plaza, con un recorrido para distribuir los alimentos restantes en otros sectores de la ciudad. “Tenemos un recorrido todavía por seguir”, señaló.
Una iniciativa que se repite cada mes
El comedor comunitario Los Conejitos organiza estas jornadas durante los dos últimos miércoles de cada mes, en coordinación con otras entidades solidarias que desarrollan actividades similares.
“Nos toca Plaza de Mayo. Nos organizamos con otras entidades para cubrir los dos últimos miércoles del mes y después salimos a recorrer con la comida que nos queda”, explicó Alarcón.
Además de la entrega de alimentos, los peluqueros solidarios ofrecieron cortes gratuitos a personas de todas las edades. Al momento de la entrevista, ya habían atendido a aproximadamente 60 vecinos.
Una estudiante colombiana se sumó como voluntaria
Una de las particularidades de la jornada fue la participación de Carolina, una estudiante colombiana que se encuentra en Paraná realizando una movilidad académica. La joven contó que conoció el trabajo del comedor a través de Instagram y decidió sumarse a la iniciativa.
“Una noche estaba en Instagram y me apareció un video de ellos. Dije: ‘Qué labor tan bonita’”, relató Carolina.
La joven, que tiene formación en trabajo social, explicó qué la motivó a participar: “Estudié Trabajo Social, entonces me nació comunicarme con ellos y apoyar desde mi corazón”. Además, contó que lleva tres meses en Argentina y que regresará a Colombia en diciembre.
El trabajo solidario también llegó al barrio Paraná XX
La actividad en la Plaza 1º de Mayo se sumó a otras acciones realizadas durante la misma jornada por el centro comunitario, que desarrolla parte de su trabajo en el barrio Paraná XX.
“Hoy temprano estuvimos en Paraná XX con más de 170 familias y ahora volvimos a la Plaza de Mayo para la actividad de los miércoles”, comentó Alarcón.
El referente destacó que la organización funciona gracias al compromiso de familiares y amigos que colaboran con las distintas tareas. Sin embargo, reconoció que uno de los principales inconvenientes es la falta de movilidad para trasladar voluntarios y alimentos. “No tenemos mucha movilidad. Hoy éramos casi seis o siete arriba de la camioneta y se complica”, expresó.