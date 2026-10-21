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Economía Nueva actualización salarial para el personal de casas particulares

Empleadas domésticas: cuánto costará la hora de limpieza en noviembre de 2026

Las empleadas domésticas recibirán un aumento salarial del 1,6% en noviembre de 2026. La hora de limpieza tendrá un valor mínimo de $4.174,62 con retiro y de $4.451,49 sin retiro. Los nuevos montos corresponden a la escala salarial del personal de casas particulares.

21 de Octubre de 2026
Salarios de empleadas domésticas en febrero: los valores por hora y por mes con el bono.
Salarios de empleadas domésticas en febrero: los valores por hora y por mes con el bono. Foto: Archivo Elonce.

Las empleadas domésticas recibirán un aumento salarial del 1,6% en noviembre de 2026. La hora de limpieza tendrá un valor mínimo de $4.174,62 con retiro y de $4.451,49 sin retiro. Los nuevos montos corresponden a la escala salarial del personal de casas particulares.

Las empleadas domésticas tendrán un nuevo aumento salarial en noviembre de 2026, cuando se aplique una actualización del 1,6% sobre los valores vigentes en octubre. Con este incremento, la hora de limpieza alcanzará los $4.174,62 para el personal con retiro y los $4.451,49 para quienes trabajen sin retiro, de acuerdo con la escala salarial establecida para el sector de casas particulares.

 

La actualización forma parte del acuerdo alcanzado en agosto por la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP), organismo integrado por representantes de trabajadores, empleadores y el Estado. El esquema fue formalizado mediante una resolución publicada en el Boletín Oficial durante septiembre.

 

 

Los importes establecidos representan los salarios mínimos obligatorios para cada categoría. Sin embargo, empleadores y trabajadoras pueden acordar remuneraciones superiores, siempre que se respeten los valores fijados oficialmente.

 

Cuánto costará la hora de limpieza en noviembre

 

El personal dedicado a tareas generales, categoría que comprende las actividades de limpieza, lavado, planchado, mantenimiento y otras labores habituales del hogar, tendrá una nueva escala salarial a partir de noviembre, detalló Infobae.

 

Los valores mínimos por hora serán los siguientes:

Personal con retiro: $4.174,62 por hora.

Personal sin retiro: $4.451,49 por hora.

 

 

La diferencia entre ambas modalidades depende de si la trabajadora regresa a su domicilio una vez finalizada la jornada o permanece en la vivienda donde presta servicios.

El monto que corresponde abonar también depende de la cantidad de horas semanales trabajadas. Para jornadas inferiores a 24 horas semanales se utiliza como referencia el valor por hora, mientras que para quienes cumplen 24 horas o más se aplica el salario mensual proporcional correspondiente, según la normativa vigente.

Temas:

empleadas domésticas noviembre 2026
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