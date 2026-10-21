Celebraron una misa por los enfermos y pidieron por la recuperación de Bárbara Brunetti

REDACCIÓN ELONCE
La parroquia Santa Ana de Paraná celebró este miércoles una misa por los enfermos y afligidos, durante la cual se incluyó un pedido especial por la salud de la periodista Bárbara Brunetti. Continúa internada en terapia intensiva.
La misa por los enfermos y afligidos se celebró este miércoles 21 de octubre, a las 20, en la parroquia Santa Ana de Paraná, ubicada en Garrigó 754. Durante la ceremonia se incluyó un pedido especial de oración por la recuperación de Bárbara Brunetti, periodista que permanece internada en terapia intensiva bajo seguimiento médico.
La celebración religiosa estuvo dedicada a las personas que atraviesan problemas de salud y situaciones difíciles. En ese marco, la comunidad parroquial incorporó a Brunetti entre las intenciones de oración, como una forma de acompañarla durante su proceso de recuperación.
La convocatoria había sido difundida a través de las redes sociales y estaba dirigida a familiares, amigos, compañeros de trabajo y todas aquellas personas que desearan sumarse al pedido por la salud de la periodista.
Un pedido especial por la salud de Bárbara Brunetti
En el mensaje difundido antes de la celebración, los organizadores expresaron: “Unidos en la fe y la oración, confiamos su salud al amor misericordioso de Jesús”.
La ceremonia formó parte de las actividades religiosas de la parroquia Santa Ana y ofreció un espacio de acompañamiento espiritual para las personas enfermas y sus seres queridos.
Como parte de la convocatoria, también se había invitado a los asistentes a llevar agua, aceite y sal para recibir la bendición durante la celebración.
Acompañamiento durante su recuperación
La misa se sumó a las distintas muestras de afecto y solidaridad que recibió Bárbara Brunetti desde que se conoció su internación. Familiares, amigos, compañeros y personas cercanas a la periodista expresaron su acompañamiento mediante mensajes y oraciones.
En la actualización anterior sobre su estado de salud, el entorno de Brunetti había informado una estabilización que consideró alentadora, aunque aclaró que continuaba internada en terapia intensiva y bajo seguimiento médico.
Su familia también agradeció las manifestaciones de cariño recibidas durante los últimos días. El pedido de oración continúa centrado en su recuperación y en el acompañamiento a sus seres queridos durante este proceso.